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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات القرض الأوروبي.. ويُشدد على تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
قسم المحافظات

ترأس الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للجنة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القرض الأوروبي بالمحافظة، لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن التحديات والمعوقات الفنية والإدارية التي تواجه تنفيذ المشروعات، للعمل على تذليلها بما يضمن تسريع معدلات التنفيذ، والانتهاء من كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس وليد سعيد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفي عويس رئيس قطاع كهرباء الفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس صفوت خالد استشاري مشروعات القرض الأوروبي، والأستاذ أشرف صبحي مدير عام الآثار، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ محمد فتحي إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، والعميد طارق هيبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والدكتورة شيرين محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، والدكتورة مروة أحمد مدير وحدة تنفيذ المشروعات بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عمر ناصر نائب رئيس وحدة تنفيذ مشروعات القرض الأوروبي بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي شركات الغاز، والاتصالات، والهيئة العامة للطرق، والجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مع استشاري مشروعات القرض الأوروبي، معدلات ونسب التنفيذ الحالية لكل مشروع، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء منها، مؤكداً أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لكافة مراحل التنفيذ، لضمان الالتزام بالخطة الزمنية، ودخول المشروعات حيز الخدمة في المواعيد المقررة، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين بالمناطق والقرى المستهدفة.

كما ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المختصة، أبرز التحديات الفنية والإدارية والإجراءات العالقة بين الجهات المعنية، موجهاً بسرعة إنهاء جميع التعارضات القائمة، وتعزيز التنسيق الكامل بين مختلف الجهات، لضمان استكمال الأعمال وتشغيل المشروعات في أسرع وقت، نظراً لما تمثله من أهمية كبيرة في دعم البنية التحتية وتحسين مستوي خدمات الصرف الصحي بالمحافظة.

كما تابع محافظ الفيوم، موقف التغذية الكهربائية لجميع مشروعات القرض الأوروبي، موجهاً بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المخطط لإنهاء أعمال التغذية وإطلاق التيار، كما شدد على ضرورة إعادة رد الشيئ لأصله بكافة الطرق التي بها أعمال ضمن البرنامج، وكلف مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد جدول زمني مفصل بأسماء الطرق، ومواعيد الانتهاء من الأعمال، وبدء تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله.

كما وجه المحافظ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الشركات المتعثرة في تنفيذ المشروعات، وإخطار وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأسماء الشركات التي لم تحقق معدلات التنفيذ المطلوبة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها فسخ التعاقد مع الشركات المتقاعسة، حفاظاً علي معدلات الإنجاز وضمان الالتزام بالخطة الزمنية لنهو المشروعات.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل بمختلف المشروعات، والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة، مع الإسراع في إنهاء جميع التنسيقات المطلوبة بين الجهات المعنية، وتذليل العقبات أولاً بأول، بما يضمن الانتهاء من مشروعات القرض الأوروبي في المواعيد المحددة، وتعظيم الاستفادة منها لخدمة المواطنين، مؤكداً استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي والفني اللازم لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدف من هذه المشروعات التنموية.

محافظ الفيوم الموقف التنفيذي لمشروعات القرض الأوروبي هانئ غنيم

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