منتخب ناشئات السلة يختتم معسكر إسبانيا بالفوز على كوت ديفوار استعدادًا لكأس العالم

فاز منتخب مصر للناشئات تحت 17 عامًا لكرة السلة، على نظيره منتخب كوت ديفوار، بنتيجة 74-32، في المباراة الودية التي أقيمت ضمن المعسكر الخارجي في إسبانيا، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئات المقرر إقامتها في التشيك خلال شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تعود بعثة منتخب مصر من إسبانيا في مدينة مالجا، اليوم الإثنين ، بعدما تخلل المعسكر إقامة أربع مباريات ودية، أمام إسبانيا والتشيك، بالإضافة إلى مباراتين أمام منتخب كوت ديفوار، حقق خلالهما منتخب مصر الفوز في ثلاثة مواجهات وخسر مواجهة وحيدة أمام منتخب إسبانيا.

ويرأس البعثة، العقيد أحمد الشرقاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وعقب انتهاء المعسكر الإسباني، تستمر البعثة في مصر لمدة خمسة أيام، قبل التوجه إلى ألمانيا خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الألماني، في إطار الاستعدادات النهائية قبل انطلاق البطولة.

ومن ألمانيا، تتوجه بعثة منتخب مصر مباشرة إلى التشيك للمشاركة في منافسات كأس العالم للناشئات تحت 17 عامًا، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 19 يوليو المقبل.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب محمد محروس مديرًا فنيًا، ويعاونه نهال سعد المدرب العام، وماجد سلامة مدربًا، منى عبد المنعم مدير الفريق، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، فاطمة جمال طبيبة الفريق.