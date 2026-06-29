منظومة علاج أورام الثدي تشهد تحديثًا للبروتوكولات وإدراج العلاج المناعي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة..تفاصيل

تشهد منظومة رعاية مرضى سرطان الثدي تطويرًا في بروتوكولات العلاج المعتمدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، مع إدراج العلاج المناعي كأحد الخيارات العلاجية المتاحة، في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمريضات على مستوى الجمهورية.

وتستعرض وزارة الصحة تطور الأداء منذ إطلاق المبادرات الرئاسية للصحة العامة عام 2018، حيث جرى تقديم أكثر من 240 مليون خدمة صحية استفاد منها ما يزيد على 93 مليون مواطن، فيما قدمت مبادرة دعم صحة المرأة أكثر من 70 مليون خدمة لنحو 23 مليون سيدة. وأسهمت المبادرة في اكتشاف قرابة 40 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي، 80% منها في مراحل مبكرة، ما انعكس على رفع نسب الشفاء وخفض مدة الانتظار بين التشخيص وبدء العلاج إلى 49 يومًا بدلًا من مدد تراوحت سابقًا بين 180 و280 يومًا، مع تراجع نسبة الحالات المتأخرة إلى 19.5%.

وتواصل الجهات المعنية توحيد الأدلة الإرشادية العلاجية، وتحديث البروتوكولات وفقًا للمعايير العلمية، مع تعزيز نظم تسجيل البيانات وتوسيع نطاق الخدمات داخل منشآت التأمين الصحي الشامل.

وخلال مؤتمر صحفى بالقاهرة بحضور مسئولى وزارة الصحة صرح الدكتور حازم عبد السميع، المدير التنفيذي لشركة MSD مصر، عن دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في نجاح المبادرات الرئاسية، يليه الأستاذ الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية لدعم صحة المرأة، الذي يتناول الرؤية العلمية لخيارات العلاج المبتكرة في سرطان الثدي، قبل أن يختتم الأستاذ الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المشروعات ومبادرات الصحة العامة كلمات المؤتمر ويلقي كلمة نيابة عن معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مستعرضًا تحول الرعاية الصحية في مصر

وعلى مستوى التوعية.

و يهدف المؤتمر لرفع الوعي بأهمية الكشف المبكر والعلاج في الوقت المناسب، مع إبراز الجهود الوطنية لتحسين جودة الرعاية الصحية وترسيخ نموذج مصر كأحد النماذج الإقليمية المتقدمة في رعاية سرطان الثدي، إلى جانب تأكيد الدور المحوري للإعلام والتعاون العلمي في دعم الصحة العامة. كما يُتوقع أن يحقق المؤتمر تغطية إعلامية واسعة تعكس التزام وزارة الصحة والسكان بعدالة الوصول إلى الرعاية، وتدعم زيادة الإقبال على الفحص المبكر،