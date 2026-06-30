شيرت الفيديو على النت.. سيدة تعدت بالضرب على طفلها بالجيزة تواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القاء القبض على سيدة اثر قيامها بالتعدي على طفل في الجيزة ، من خلال فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.



بالفحص تبين قيام سائق بتحرير محضر بتضرره من طليقته لقيامها بالتعدى على نجلهما عمره سنة "مقيم برفقتها لحضانتها له، و وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه نكايةً بطليقها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



عقوبة التعدي بالضرب في القانون

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.