توزيع أجهزة عرائس وكراسي متحركة ومساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية بشمال سيناء

شهد الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والدكتورة سحر نصر، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، فعاليات توزيع المساعدات المقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري بقاعة المجد بمدينة العريش، وذلك ضمن جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

وقال المحافظ -في تصريح له اليوم /الاثنين/- إن المساعدات شملت تسليم 50 جهازًا كهربائيًا لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، و50 كرسيًا متحركًا كهربائيًا لذوي الهمم، بالإضافة إلى توزيع معونات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن جهود بيت الزكاة والصدقات المصري لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد خالد مجاور أن تلك المبادرات تجسد التعاون المثمر بين المحافظة وبيت الزكاة والصدقات المصري، وتأتي ضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مشيدًا بالدور المجتمعي والإنساني الذي يقوم به بيت الزكاة والصدقات المصري في مختلف المحافظات.

وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي والإنساني الذي يقوم به «بيت الزكاة والصدقات» في دعم الأُسَر الأولى بالرعاية، مثمنًا جهوده المستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للمستحقين بمختلف المحافظات، ولا سيما محافظة شمال سيناء، مشيراً إلي أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع بيت الزكاة بما يسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أقصى استفادة للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبها ، أعلنت الدكتورة سحر نصر، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، عن تقديم هدية مالية بقيمة 20 ألف جنيه لكل عروس من المستفيدات، دعمًا لهن ومساندة في بدء حياتهن الأسرية.

وأكدت علي أن تلك القافلة تأتي ضمن خطة متكاملة للوصول إلى المستحقين في مختلف المحافظات، وتوسيع مظلة التكافل الاجتماعي، وتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم وترسيخ قيم التضامن والتكافل في المجتمع.

أشارت الدكتورة سحر نصر إلي مواصلة «بيت الزكاة والصدقات» جهوده الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء الجمهورية؛ انطلاقًا من رسالته في رعاية الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.