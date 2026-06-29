برشلونة يستفسر عن هاري كين.. واللاعب يحسم موقفه

دخل نادي برشلونة في محاولة لاستطلاع موقف المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، من إمكانية الانتقال إلى الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية، ضمن خططه لتدعيم الخط الأمامي استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، تواصل مسؤولو النادي الكتالوني مع ممثلي قائد منتخب إنجلترا لمعرفة مدى إمكانية إتمام الصفقة، مع تأجيل أي مناقشات حاسمة إلى ما بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026.

وجاء رد معسكر هاري كين واضحًا، حيث أكد اللاعب تمسكه بالاستمرار داخل صفوف بايرن ميونخ، وعدم وجود أي نية لديه لمغادرة الفريق خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد كين مع العملاق البافاري بنهاية الموسم المقبل، إلا أن التقارير تشير إلى أن أولويته عقب انتهاء مشواره في كأس العالم ستكون فتح باب المفاوضات مع إدارة بايرن ميونخ من أجل تمديد عقده.

وفي المقابل، يواصل برشلونة دراسة عدد من الخيارات الهجومية، بحثًا عن مهاجم يقود الفريق في السنوات المقبلة، مع استعداد الإدارة للتحرك بقوة حال تغير موقف هاري كين من الرحيل مستقبلًا.