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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جمعية الأورمان :إجراء عمليات قلب للمرضى غير القادرين بالقرى والنجوع بالمحافظة

جمعية الأورمان :إجراء عمليات قلب للمرضى غير القادرين بالقرى والنجوع بالمحافظة
جمعية الأورمان :إجراء عمليات قلب للمرضى غير القادرين بالقرى والنجوع بالمحافظة
أ ش أ

نجحت جمعية الأورمان فى اجراء عدد (6) عمليات قلب للمرضى الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا بقرى ومركز محافظة قنا، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

وأكد مجدى نجيب فهيم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بقنا، فى بيان صحفى، حرص الوزارة على إستمرار تقديم الخدمات الطبية لدعم جميع قرى ومراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة المرضى الأكثر احتياجاً، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك الخدمات الطبية لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية و القسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، لافتًا الى أنها تمت تحت رعاية الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى بقنا.

وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار مجانًا.

جمعية الأورمان عمليات قلب مرضى الأولى بالرعاية الأكثر إحتياجًا محافظة قنا الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا

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