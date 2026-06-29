في ختام زيارة لمأرب اليمنية..الاتحاد الأوروبي وهولندا يؤكدان الالتزام بدعم التنمية والاستجابة الإنسانية

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي باليمن محافظ مأرب، سلطان العرادة، أن القيادة السياسية والحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمانحين، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون ودعم جهود التنمية والاستجابة الإنسانية.

جاء ذلك في ختام زيارة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبن، إلى محافظة مأرب؛ حيث قدم العرادة دروعا تذكارية لهما تقديرا لجهودهما في تعزيز الشراكة ودعم البلاد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم /الإثنين/.

وثمن العرادة - خلال اللقاء - المواقف الداعمة على مختلف الأصعدة، داعياً الاتحاد الأوروبي وكافة الشركاء الدوليين إلى توسيع تدخلاتهم الإنسانية والتنموية بما يعزز قدرة الجهات ذات العلاقة على تجاوز الصعوبات، ويمكنها من تلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين والمجتمع المحلي.

كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره لسفير الاتحاد الأوروبي وسفيرة مملكة هولندا على زيارتهما للمحافظة، معبراً عن تطلعه إلى استمرار التواصل وتكرار مثل هذه الزيارات الميدانية، لما لها من أهمية في نقل صورة واقعية عن الاحتياجات القائمة، وتعزيز فرص الدعم والتعاون المشترك بما يخدم التنمية والاستقرار في مأرب خاصة، واليمن بشكلٍ عام.

ومن جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم اليمن وتعزيز أوجه العلاقة والتعاون،مشيرا إلى أن الزيارة تضمنت لقاءات متعددة مع محافظ مأرب وعدد من الجهات المعنية، والشركاء وعدد من أبناء المحافظة"، مضيفا أنها تأتي في إطار تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي وهولندا بتطوير العلاقات مع اليمن، وبشكل خاص مع محافظة مأرب.

ومن جانبها، قالت سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، إن الزيارة كانت فرصة مهمة للاطلاع على الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في إدارة المحافظة، والالتقاء بالمسئولين، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب زيارة شركة صافر، ولقاء النازحين والمهاجرين،"..معبرة عن إعجابها بما لمسته من صمود السكان وإصرارهم على بناء حياة جديدة رغم الظروف الصعبة.

وأكدت السفيرة، أن الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا يعتزان بالمساهمة في دعم التنمية والاستجابة الإنسانية في مأرب.