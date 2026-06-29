خالد العبدالله يطلق أغنيته "من قلتلك".. فيديو

أطلق الفنان الإماراتي الشاب خالد العبدالله أغنيته الجديدة "من قلتلك" وهي من كلمات ذهب وألحان الفنان غيث محمد وتوزيع المايسترو حسام كامل وأرفقها بفيديو كليب مزج فيه بين التصوير الحي والذكاء الاصطناعي حيث عكس المخرج ساري منير اللون الرومانسي الذي يميز الأغنية في مشاهد خلابة وأجواء ساحرة.



وتعد هذه الأغنية هي الثالثة في مسيرة الفنان خالد العبدالله الذي حرص من خلال أعماله الأولى التأكيد على تميز صوته باللون الخليجي الرومانسي مؤكداً بأنه يعمل على تقديم أغنيات أكثر تنوعاً في المستقبل القريب.



وفي تصريحات له قال خالد العبدالله: “اخترت تقديم صوتي وموهبتي بأعمال فنية خاصة بي ودون اللجوء إلى برامج تلفزيونية ومسابقات فنية، لثقتي بأن العمل الفني المتكامل هو الطريق الأقصر لقلوب الجماهير”.



وحول اختياره للون الرومانسي كانطلاقة فنية له قال: "لا يختلف اثنان على مكانة الأغنية الرومانسية في منطقتنا العربية وخاصة في الخليج وأعتقد بأن هذا اللون ما يزال مكان اهتمام ولكن بنفس الوقت سأقدم ألواناً مختلفة في الأعمال القادمة" ووجه خالد الشكر لكل من تفاعل مع أغنيته الجديدة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي راجياً ان تجد الأغنية الصدى الطيب عندهم وان تترك أثراً في قلوبهم.