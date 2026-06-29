ضبط نصف طن لحوم غير صالحة داخل مصنع بشبرا الخيمة

نجحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية في ضبط نحو نصف طن من منتجات اللحوم والدهون الحيوانية مجهولة المصدر، ظهرت عليها علامات الفساد والتلف، داخل مصنع غير مرخص بمدينة شبرا الخيمة، وذلك قبل طرحها للتداول بالأسواق.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الأغذية المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين.

ونُفذت الحملة تحت إشراف الدكتور أحمد سمير، مدير الإدارة الصحية بشبرا الخيمة غرب، والدكتور محمود شعبان، المدير الوقائي بالإدارة، وبالتنسيق مع الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ورجب نصر، مراقب الأغذية بالمديرية.



وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 500 كيلوجرام من منتجات اللحوم والدهون الحيوانية مجهولة المصدر، ظهرت عليها علامات واضحة للفساد والتلف، وكانت تُتداول في ظروف غير مطابقة للاشتراطات الصحية وتم التحفظ على المضبوطات، وسحب عينات عشوائية منها وإرسالها إلى المعامل المركزية ببنها لتحليلها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة.

كما حررت الحملة محاضر ضد المصنع لعدم استيفائه الاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير محاضر للعاملين به لمزاولتهم العمل في تداول الأغذية دون حمل شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية.

وأوصت اللجنة المختصة بغلق المصنع لإدارته دون ترخيص، لما يمثله من خطر مباشر على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وشارك في الحملة فريق مكتب أغذية شبرا الخيمة غرب برئاسة نبيل الباز، رئيس المكتب، وعضوية مفتش الأغذية محمد أبو طالب.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين، كما ناشدت المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية للمساهمة في حماية الصحة العامة.