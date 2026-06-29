الشرطة الألمانية: مقتل 6 بإطلاق النار شمال البلاد.. واعتقال 3 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا إطلاق النار في مدينة هامبورج الألمانية إلى ستة قتلى أشخاص، حيث أظهرت لقطات نشرتها صحيفة بيلد لاحقًا الشرطة وهي تُحاصر وتعتقل شخصين كانا يستقلان سيارة تسير على طريق بإطار مثقوب.

وصفت الشرطة الألمانية الحادث بأنه جريمة قتل جماعية في بلدة ستاده قرب مدينة هامبورج الساحلية ولم تتضح الدوافع على الفور وقالت مجلة شبيغل الإخبارية، نقلاً عن معلومات حصلت عليها، إن الأمر على الأرجح شخصي وليس سياسيًا أو متطرفًا.

وقالت الشرطة الألمانية إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص، أحدهما المشتبه به في إطلاق النار، وكانت الشرطة قد حذرت الناس من الابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها الحادث، لكنها أكدت لاحقًا عدم وجود خطر على العامة.

ذكرت وسائل إعلام ألمانية في البداية أن أربع نساء ورجلًا لقوا حتفهم ثم أعلنت الشرطة لاحقًا وفاة شخص بالغ سادس في المستشفى متأثرًا بجراحه.

وقالت الشرطة الألمانية إن الحادث وقع في مركز لرعاية الشباب في ستاده، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 50 ألف نسمة، تقع غرب هامبورج.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الموقع يضم مرافق للأمهات والأطفال.