رئيس العاصمة الجديدة : 60 ألف نسمة بنهاية العام.. ونجاح كبير لـFan Zone

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الجديدة تحولت من حلم إلى واقع متكامل يضم سكانًا وخدمات ومؤسسات، مؤكدًا أن مشروع Fan Zone جاء بهدف تعريف المواطنين بالعاصمة وإتاحة تجربة ترفيهية وتنظيمية مميزة تستوعب أعدادًا كبيرة من الزوار.

العاصمة الجديدة.. مدينة تنمو بوتيرة متسارعة

وقال خالد عباس، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، إن العاصمة الجديدة أصبحت نموذجًا عمرانيًا يشاهده العالم، مشيرًا إلى أن نحو 30 ألف مواطن يقيمون حاليًا بالمدينة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف نسمة بنهاية العام، لافتًا إلى أن مساحتها تعادل نحو أربعة أضعاف مدينة الشيخ زايد.

خدمات متكاملة وفرص عمل وتعليم

وأوضح خالد عباس أن المدينة شهدت طفرة كبيرة خلال عشر سنوات، بعدما تحولت من صحراء إلى مدينة متكاملة تضم مختلف الخدمات، مشيرًا إلى وجود نحو 50 ألف موظف يعملون داخل العاصمة في مختلف القطاعات، إلى جانب 6 جامعات تضم نحو 10 آلاف طالب، فضلًا عن ثلاث جامعات أخرى قيد الإنشاء، بالإضافة إلى المدارس والخدمات الحكومية، مثل مكاتب التوثيق ووحدات المرور.

وأضاف خالد عباس أن المسافة بين ميدان التحرير والعاصمة الإدارية تبلغ نحو 55 كيلومترًا، ويمكن قطعها في حوالي ساعة.

وأكد رئيس شركة العاصمة الجديدة أن أكبر تحدٍ خلال تنفيذ مشروع Fan Zone كان تحديد المساحة المناسبة لاستيعاب الجماهير، موضحًا أن التصميم راعى استقبال نحو 25 ألف شخص في الوقت نفسه، بما يضمن تقديم تجربة تنظيمية وترفيهية متكاملة للزوار.