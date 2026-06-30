معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين لقطاع غزة

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء ، اليوم /الثلاثاء/ ، دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة ، حيث وصولوا إلى الساحة الرئيسية بميناء رفح البري من الجانب المصري.

وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البري ، إنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة، التي تعد الـ57 تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة..موضحا أن فريقا من الهلال الأحمر المصري ، استقبل العائدين الفلسطينيين في ميناء رفح البري ، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع حقيبة العودة عليهم، وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري على ميناء رفح من الجانب المصري، لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

من ناحية أخرى، تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية ، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في ميناء رفح البري لتوقيع الكشف على القادمين، وفرز الحالات، ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.