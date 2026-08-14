الدوري السعودي.. الاتحاد يحسم صفقة مختار علي لتعويض غياب الغامدي

توصل نادي الاتحاد إلى اتفاق نهائي مع نظيره الاتفاق، بشأن التعاقد مع لاعب الوسط مختار علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد في الدوري السعودي.

عقد يمتد 3 سنوات

ووفقا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، اتفق الاتحاد مع مختار علي على الانتقال إلى صفوفه بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، بعد مفاوضات نجح خلالها الناديان في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.

ويأتي التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما ضمن تحركات الاتحاد لتعزيز خياراته في خط الوسط، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

إصابة الغامدي تسرع التحرك

وجاء تحرك الاتحاد نحو مختار علي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها حامد الغامدي، بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال المباراة الودية أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في المعسكر الإعدادي.

ويحتاج الاتحاد إلى زيادة الخيارات المتاحة في خط الوسط، خاصة مع كثرة المنافسات المحلية والقارية المنتظرة خلال الموسم، وهو ما دفع الجهاز الفني للنظر إلى مختار علي باعتباره إضافة مناسبة للفريق.

بداية من أكاديمية تشيلسي

ويمتلك مختار علي خبرة أوروبية جيدة، حيث بدأ مسيرته داخل أكاديمية تشيلسي الإنجليزي، وتلقى تدريبه الأساسي هناك، كما كان ضمن فريق الشباب الذي توج بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب في موسمي 2015 و2016.

وخاض اللاعب بعد ذلك تجربة على سبيل الإعارة مع فيتيسه الهولندي، قبل أن ينتقل إلى الملاعب السعودية بحثا عن فرصة جديدة في مسيرته الاحترافية.

محطات متعددة في الدوري السعودي

وانتقل مختار علي إلى الدوري السعودي عبر بوابة النصر عام 2019، قبل أن يخوض تجارب مع الفتح والطائي.

وفي مطلع عام 2025، انتقل اللاعب إلى الاتفاق بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف، قبل أن تقترب مسيرته الآن من محطة جديدة مع الاتحاد.