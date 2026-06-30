المغرب الثالث أفريقيا.. منتخبات تأهلت إلى دور الـ16 مرتين في المونديال

واصل المنتخب المغربي كتابة سطر جديد من التاريخ الكروي ، بعد أن حقق إنجاز التأهل للدور الـ16 ، في نسختين متتاليتين من بطولة كاس العالم.

وتأهل منتخب المغرب للدور الـ16 من بطولة كأس العالم عام 2022 التي أقيمت بدولة قطر، ليعود مرة ثانية ويكتب سطر جديد يضاف إلى سجل إنجازاته ، بعد أن تأهل مرة ثانية لذات الدور في النسخة الحالية.

وصعد أسود الأطلس للدور المقبل من بطولة كاس العالم 2026 ، بعد أن حقق انتصارًا مثيرًا على حساب هولندا ، بنتيجة 3-2 بضربات الحظ الترجيحية.

وعلى الصعيد القاري ، سار منتخب المغرب على نهج نظيره منتخب غانا، الذي سبق وتأهل لدور الـ 16 في المونديال خلال نسختي 2006 و2010 بألمانيا وجنوب أفريقيا على الترتيب.

وأصبح أسود الأطلس ثالث منتخب أفريقي يحقق إنجاز الصعود للدور الـ 16 بكأس العالم ، بعد منتخب غانا ومنتخب نيجيريا الذي سبق وتأهل عام 1994 و 1998 بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بالترتيب.