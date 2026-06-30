نقيب الأشراف: ثورة 30 يونيو أعادت للوطن كرامته

قال السيد محمود الشريف نقيب الأشراف إن الشعب المصري العظيم ضرب أروع الأمثلة في التحضر والرُقي خلال ثورة يونيو التي أعادت للوطن كرامته، وكتبت له النجاة من مصير غامض كان ينتظره.

وأكد نقيب الأشراف - في بيان اليوم - أن ثورة الـ30 من يونيو جاءت تعبيرًا صادقًا عن جموع الشعب المصري الذي اختار قائده، وحدد معالم مستقبله في جمهوريته الجديدة، ورفض الخضوع، وجعل مصلحة الوطن والحفاظ على مقدراته فوق كل اعتبار.

وقال إن الحفاظ على مقدرات الأمن القومي يتطلب من جميع أبناء الشعب المصري العظيم، وحدة الصف والهدف، والتكاتف التام خلف قيادته السياسية الحكيمة في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والإصرار والعمل والإنتاج من أجل رفعة وطننا الغالي وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات لتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار.