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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجلترا تبحث عن مواصلة المشوار .. والكونغو الديمقراطية تحلم بمفاجأة جديدة اليوم

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
إسراء أشرف

يصطدم منتخب إنجلترا بنظيره الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، على ملعب أتلانتا، بحثًا عن بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي.

ويدخل المنتخب الإنجليزي اللقاء بثقة كبيرة بعدما أنهى دور المجموعات في صدارة مجموعته، مستفيدًا من نتائجه القوية والأداء المتوازن الذي قدمه على المستويين الدفاعي والهجومي، ليؤكد طموحه في المنافسة على اللقب العالمي.

في المقابل، يخوض منتخب الكونغو الديمقراطية المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية كأحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، ليواصل رحلته التاريخية في البطولة، واضعًا نصب عينيه تحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج.

ويحتل المنتخب الإنجليزي المركز الرابع في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما يأتي منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز السادس والأربعين.

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب إنجلترا نحو مليار و360 مليون يورو، ويتصدر جود بيلينجهام قائمة أغلى لاعبيه بقيمة تصل إلى 130 مليون يورو، في حين تقدر القيمة السوقية للمنتخب الكونغولي بنحو 143.9 مليون يورو.

وكان المنتخب الإنجليزي قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على منتخب كرواتيا بنتيجة 4-2، ثم تعادل سلبيًا مع منتخب غانا، قبل أن يحسم صدارة المجموعة بالفوز على منتخب بنما بهدفين دون رد، ليجمع سبع نقاط.

أما منتخب الكونغو الديمقراطية، فاستهل مشواره بالتعادل مع منتخب البرتغال بهدف لمثله، ثم خسر أمام منتخب كولومبيا بهدف دون رد، قبل أن ينعش آماله بالفوز على منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-1، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور الإقصائي برصيد أربع نقاط.

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