اليوم.. 20 قرشًا سعر رغيف الخبز المدعم في مخابز التموين 1 يوليو

مع بداية شهر يوليو 2026، يتزايد اهتمام ملايين المواطنين بمعرفة سعر رغيف الخبز المدعم، بالتزامن مع قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية تأجيل تطبيق منظومة "الخصم المباشر" الخاصة بالمخابز البلدية، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير القرار على تكلفة الرغيف وحصة المستفيدين من الدعم.

وأعلنت وزارة التموين إرجاء تنفيذ منظومة الخصم المباشر إلى الأول من أغسطس 2026، بعد أن كان من المقرر بدء العمل بها مع بداية يوليو، وذلك استجابة لطلبات أصحاب المخابز ومستودعات الدقيق لمنحهم مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم البنكية واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق النظام الجديد.

وأكدت الوزارة أن قرار التأجيل يتعلق فقط بالآليات المالية والإدارية بين أطراف منظومة الخبز، ولا يترتب عليه أي تغيير بالنسبة للمواطنين المستفيدين من بطاقات التموين أو طريقة صرف الخبز المدعم.

سعر رغيف الخبز المدعم في يوليو 2026

يستمر سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشًا ما يعادل (٠.٢ جنيه) خلال شهر يوليو 2026، كما سيظل بنفس القيمة بعد بدء تطبيق منظومة الخصم المباشر في أول أغسطس، مع استمرار الدولة في تحمل فارق تكلفة إنتاج الرغيف.

وقالت، الشعبة العامة للمخابز، إن الرغيف المدعم يظل بوزن 90 جرامًا دون أي تعديل، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة لا تتعلق بالمستهلك وإنما تنظم العلاقة المالية بين المخابز والمطاحن.

حصة المواطن من الخبز المدعم

وشددت وزارة التموين على استمرار صرف 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، دون أي تغيير في الكميات أو آلية الصرف، مؤكدة أن المواطنين سيواصلون استخدام بطاقات التموين بنفس الإجراءات المعمول بها حاليًا.

ما هي منظومة الخصم المباشر؟

تستهدف منظومة الخصم المباشر تطوير إدارة منظومة الخبز المدعم، حيث تتيح للمخابز شراء الدقيق مباشرة من المطاحن، مع تسوية المستحقات المالية وفق النظام الجديد، بما يسهم في تعزيز الرقابة والشفافية وضمان كفاءة تداول الدقيق المدعم.

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد لا يؤثر على المواطن، وإنما يقتصر على تنظيم العلاقة المالية بين المخابز والمطاحن، بينما تستمر عمليات صرف الخبز إلكترونيًا من خلال بطاقات التموين وماكينات الصرف المنتشرة في نحو 32 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.

كم سعر رغيف الخبز المدعم في يوليو 2026؟

يبلغ سعر رغيف الخبز المدعم 20 قرشًا، دون أي تغيير مقارنة بالأشهر السابقة.

هل يرتفع سعر الرغيف مع تطبيق الخصم المباشر؟

لا، أكدت وزارة التموين أن تطبيق المنظومة في أغسطس لن يترتب عليه أي زيادة في سعر الرغيف.

كم تبلغ حصة المواطن من الخبز المدعم؟

يحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين على 5 أرغفة يوميًا كما هو معمول به حاليًا.

لماذا تم تأجيل تطبيق منظومة الخصم المباشر؟

جاء التأجيل لمنح أصحاب المخابز ومستودعات الدقيق فرصة لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعهم البنكية قبل بدء تنفيذ المنظومة الجديدة.