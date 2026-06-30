تحرير 49 محضرا في حملات رقابية مكثفة على مخابز سبرباي وكفر عصام ومنطقة الاستاد بطنطا

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي نُفذت على مخابز الخبز المدعم بقرية سبرباي بمركز طنطا، ومدخل كفر عصام، ومنطقة الاستاد بمدينة طنطا، وذلك في إطار توجيهاته المستمرة بإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 7 محاضر، تضمنت مخالفتين لنقص الوزن بمخبزين بمنطقة الاستاد بواقع 9 جرامات لكل منهما، ومخالفة للتوقف الجزئي عن الإنتاج وعدم وجود سجل، ومخالفتين لعدم وجود لوحة تشغيل بمنطقة الاستاد ومدخل كفر عصام، إلى جانب رصد غلق أحد المخابز بطريق كفر عصام، فيما تبين عدم وجود مخالفات بثلاثة مخابز بقرية سبرباي.

تحرك تنفيذي عاجل

كما نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملات تفتيش على المخابز بالمناطق المستهدفة، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر المحررة بقرية سبرباي ومدخل كفر عصام ومنطقة الاستاد إلى 15 محضرًا.

وفي السياق ذاته، أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية بإدارة تموين سمنود أسفرت عن تحرير 18 محضرًا، شملت 10 محاضر للتوقف عن الإنتاج، و5 محاضر لنقص الوزن، ومحضرين لعدم وجود لوحة تشغيل، ومحضرًا لعدم نظافة أدوات العجين.

ردع المخالفين

كما أسفرت الحملات بإدارة تموين السنطة عن تحرير 6 محاضر، بواقع 5 مخالفات نقص وزن ومخالفة لعدم إصدار بون صرف للمواطنين، فيما حررت إدارة تموين زفتى 4 محاضر تضمنت مخالفتين لنقص الوزن، ومحضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرًا لعدم نظافة أدوات العجين. كما حررت إدارة تموين بسيون 6 محاضر، تضمنت 4 محاضر غلق ومخالفتين لنقص الوزن.

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الحملات التموينية والرقابية بمناطق سبرباي ومدخل كفر عصام ومنطقة الاستاد بمدينة طنطا، إلى جانب سمنود والسنطة وزفتى وبسيون، 49 محضرًا.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز، وصون حقوق أهالينا، ووصول الدعم إلى مستحقيه.