قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحثان دعم التكامل القاري وتعزيز السلم والأمن بأفريقيا
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات
رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره التركى عددا من القضايا
الخارجية الإيرانية: طهران متمسكة بحقها في إدارة مضيق هرمز
خِصم جديد لا يمكن التنبؤ بتحركاته.. السماء تفرض قوانينها على مونديال 2026
قضية فساد كبرى .. ضبط 40 مليون دولار و100 مليار دينار في العراق
الاتحاد الألماني يلغى مؤتمر ناجلسمان بعد الخروج من كأس العالم
مدبولي: توجيهات من الرئيس بالارتقاء بالرعاية الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
نص مليون للزمالك ومليون للأهلي.. هدايا الفيفا ومنتخب مصر تنهال على القطبين
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700 قتيل
بشرى سارة لمحدودي الدخل.. الإسكان تعلن طرح شقق الإيجار التمليكي قريبا
بداية عهد عموتة.. كيف يستعد الأهلي لموسم تصحيح المسار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحرير 49 محضرا في حملات رقابية مكثفة على مخابز سبرباي وكفر عصام ومنطقة الاستاد بطنطا

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي نُفذت على مخابز الخبز المدعم بقرية سبرباي بمركز طنطا، ومدخل كفر عصام، ومنطقة الاستاد بمدينة طنطا، وذلك في إطار توجيهاته المستمرة بإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 7 محاضر، تضمنت مخالفتين لنقص الوزن بمخبزين بمنطقة الاستاد بواقع 9 جرامات لكل منهما، ومخالفة للتوقف الجزئي عن الإنتاج وعدم وجود سجل، ومخالفتين لعدم وجود لوحة تشغيل بمنطقة الاستاد ومدخل كفر عصام، إلى جانب رصد غلق أحد المخابز بطريق كفر عصام، فيما تبين عدم وجود مخالفات بثلاثة مخابز بقرية سبرباي.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملات تفتيش على المخابز بالمناطق المستهدفة، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر المحررة بقرية سبرباي ومدخل كفر عصام ومنطقة الاستاد إلى 15 محضرًا.

وفي السياق ذاته، أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية بإدارة تموين سمنود أسفرت عن تحرير 18 محضرًا، شملت 10 محاضر للتوقف عن الإنتاج، و5 محاضر لنقص الوزن، ومحضرين لعدم وجود لوحة تشغيل، ومحضرًا لعدم نظافة أدوات العجين.

ردع المخالفين 

كما أسفرت الحملات بإدارة تموين السنطة عن تحرير 6 محاضر، بواقع 5 مخالفات نقص وزن ومخالفة لعدم إصدار بون صرف للمواطنين، فيما حررت إدارة تموين زفتى 4 محاضر تضمنت مخالفتين لنقص الوزن، ومحضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرًا لعدم نظافة أدوات العجين. كما حررت إدارة تموين بسيون 6 محاضر، تضمنت 4 محاضر غلق ومخالفتين لنقص الوزن.

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الحملات التموينية والرقابية بمناطق سبرباي ومدخل كفر عصام ومنطقة الاستاد بمدينة طنطا، إلى جانب سمنود والسنطة وزفتى وبسيون، 49 محضرًا.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز، وصون حقوق أهالينا، ووصول الدعم إلى مستحقيه.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات تموينية رقابية ردع مخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

بشرى مرزوقي

صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

ترشيحاتنا

إسراء عبدالمطلب

تحذيرات عاجلة للمواطنين بسبب حالة الطقس | ماذا يحدث؟

إسراء عبدالمطلب

هل سترتفع.. آخر تطورات أسعار الذهب والدولار بالسوق المصري

امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين

المعاهد الأزهرية في فلسطين تختتم الامتحانات الوجاهية لشهادة الثانوية 2026

بالصور

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد