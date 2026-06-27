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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية : إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى مركز المحلة الكبرى .. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات عليها.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية بالمعتمدية التابعة لمركز المحلة الكبرى نفذت حملة أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى سندسيس وإصلاحها سندسيس، حيث شملت الإزالات بقرية سندسيس إزالة ثلاثة تعديات عبارة عن هنجر على مساحة 5 قراريط، وهنجر على مساحة 2 قيراط و10 أسهم، وأساس من البلوك الأبيض على مساحة 4 قراريط، كما تم بقرية إصلاح سندسيس إزالة حالتين عبارة عن قواعد وسملات يعلوها بلوك على مساحة 15 سهمًا، وهنجر على مساحة 3 قراريط، وتمت الإزالة بالكامل.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة وتنسيقًا كاملًا بين الوحدات المحلية والجهات التنفيذية لرصد أي مخالفة والتعامل معها بشكل فوري، حفاظًا على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها.

وشدد محافظ الغربية على استمرار الحملات اليومية بكافة المراكز والمدن، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم مع مخالفات البناء والتعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وحقوق الأجيال القادمة.

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