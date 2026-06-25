الصدفة تقود أمن الغربية لكشف مخزن مخدرات على بعد أمتار من مركز شرطة المحلة والنيابة تحبس المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من كشف غموض واقعة العثور علي مخزن مخدرات مخصص لبيع الحشيش على بعد أمتار عن الطريق الصدفة بجوار مركز شرطة المحلة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين استغلوا موقع المذكور في تصنيع المواد المخدرة وتخزينها بطرق سرية.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول توافر معلومات عن الاتجار في المواد المخدرة داخل مخزن بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

وأفادت التحريات الأمنية أن المتهم يتردد على المكان بشكل مستمر لإدارة نشاطه، كما عُثر داخل الموقع على مكبس مخصص لعمليات التصنيع، إلى جانب كميات من المواد المخدرة، فضلاً عن أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

سقوط المتهمين

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط المتهم، حيث ضُبطت نحو 320 قطعة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى أدوات التصنيع والمضبوطات الأخرى.

ردع مخالفين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.