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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرود تتسلق المنازل والمساجد في أبو صوير البلد.. والأهالي يوثقون المشهد| صور

احد القرود المنتشرة في ابو صوير وهو يصعد فوق مسجد
احد القرود المنتشرة في ابو صوير وهو يصعد فوق مسجد
الإسماعيلية انجي هيبة

في واقعة غير مألوفة أثارت حالة من الدهشة والفضول بين الأهالي، شهدت منطقة أبو صوير البلد بمحافظة الإسماعيلية، ظهور 4 قرود وهي تتنقل بحرية فوق أسطح المنازل، قبل أن تتسلق مآذن وأسوار عدد من المساجد، في مشهد لفت أنظار المارة وأثار تفاعلاً واسعًا بين السكان.

وبحسب روايات عدد من شهود العيان، بينهم الحاج حمادة الريان، بدأت الواقعة عندما فوجئ الأهالي بحركة غير معتادة أعلى أحد المنازل، ليتبين لاحقًا أنها أربعة قرود تتحرك بخفة بين الأسطح، وتقفز من منزل إلى آخر، قبل أن تتجه إلى عدد من الأشجار والمباني المرتفعة، ما دفع العشرات إلى الخروج من منازلهم لمتابعة المشهد.

وأكد الأهالي أن القرود لم تُبدِ أي سلوك عدواني خلال ظهورها، إلا أن حركتها السريعة وإثارتها للفضول دفعت الكثيرين إلى تصويرها بهواتفهم المحمولة، بينما حاول بعض الأطفال الاقتراب منها قبل أن يمنعهم ذووهم خوفًا من تعرضهم لأي أذى.

وتداول سكان المنطقة مقاطع فيديو وصورًا للقرود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مصدرها وكيفية وصولها إلى المنطقة، خاصة أن وجودها في شوارع أبو صوير يُعد أمرًا نادرًا وغير معتاد.

ورجح عدد من الأهالي أن تكون القرود قد هربت من أحد أماكن التربية أو من شخص يحتفظ بها بشكل غير رسمي، فيما طالبوا بسرعة تدخل الجهات المختصة للسيطرة عليها ونقلها بطريقة آمنة، حفاظًا على سلامة المواطنين والحيوانات على حد سواء.

وحتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا بشأن الواقعة أو تكشف عن مصدر القرود، بينما لا يزال الأهالي يترقبون تدخل الجهات المعنية لإنهاء حالة الجدل التي أثارتها هذه الواقعة غير المألوفة.

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