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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

990 مليون جنيه استثمارات كهرباء مصر العليا للعام المالي الجديد

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
وفاء نور الدين

اعتمدت الجمعية العامة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء موازنة الشركة التخطيطية للعام المالي 2026/2027

واستعرض المهندس أحمد صدقى رئيس شركة مصر العليا الموازنة  امام الجمعية العامة برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والتي تعكس رؤية شاملة لتطوير الشبكات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات جنوب الصعيد، لاستيعاب النمو المتزايد في الأحمال للوصول بالحمل الأقصى للشبكة إلى 2881 ميجاوات.

كما استهدفت الشركة تحسين مؤشرات استمرارية التغذية وتقليل فترات انقطاع التيار من خلال تنفيذ برامج الصيانة المعتمدة واستغلال الخطة الاستثمارية (احلال – توسع).

 استهدفت الشركة مايلي.. 
• تنفيذ خطة استثمارية وخطط أخرى لمشروع تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية ومشروع العدادات الذكية بمستهدف يبلغ 990 مليون جنيه للنهوض بجودة التغذية الكهربائية ومواجهة الزيادة المستمرة في الاستهلاك.
واستحوذ مشروع العدادات الذكية والبنية التحتية له على مخصصات مالية بلغت 211 مليون جنيه، حيث انتهت الشركة من المرحلة الأولى لتركيب العدادات الذكية بمحطات المحولات ولوحات التوزيع ولدى كبار المشتركين والمصالح الحكومية. وتسهدف الانتهاء من المرحلة الثانية لتركيب 67,939 عداداً ذكياً ثلاثياً، والمرحلة الثالثة لتركيب 14,612 عداداً ذكياً أحادياً.

كما تستهدف الشركة خفض نسبة الفقد الكلي في الطاقة للوصول إلى نسبة 16% من خلال بعض الإجراءات ومنها.. 
- تنشيط أعمال الضبطية القضائية وتقديم كافة أنواع الدعم لأقسام شرطة الكهرباء لحصر السرقات ومخالفات شروط التعاقد.
- الاستمرار في تطبيق البرنامج الموحد لحساب قيمة السرقات والمخالفات بأقسام شرطة الكهرباء لضمان استرداد مستحقات الشركة بشكل دقيق.
- الاستمرار في تركيب العدادات الكودية لكافة العقارات والمنشآت التي تستمد التيار الكهربائي بوسائل غير قانونية دون استثناءات.

الكهرباء مصر العليا لتوزيع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر

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