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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باستثمارات 2.2 مليار جنيه.. كهرباء جنوب الدلتا تعتمد موارنة العام الجديد

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
وفاء نور الدين

 اعتمدت الجمعية العامة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة، الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2027/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.

وتعكس الموازنة الجديدة حرص الشركة على مواصلة تنفيذ خطط التطوير، ودعم مشروعات تحديث شبكات توزيع الكهرباء، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي، بما يواكب خطط الدولة للتنمية ويحقق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

وجاءت أبرز مستهدفات الموازنة على النحو التالي:
- تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 2.281 مليار جنيه لتطوير وتدعيم شبكات توزيع الكهرباء.
- تنفيذ استثمارات جديدة لمواجهة الزيادة في الأحمال، ليصل الحمل الأقصى المستهدف إلى 2771.62 ميجاوات خلال العام المالي 2027/2026.
- تطوير 4 هندسات (مراكز خدمة)، ليصل إجمالي مراكز الخدمة الرئيسية المطورة إلى 25 هندسة من إجمالي 32 هندسة على مستوى الشركة.
- مواصلة جهود الشركة في الحفاظ على المال العام وحقوق الدولة، والتصدي للتعديات على التيار الكهربائي، والحد من الفقد، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة توزيع الكهرباء.
- خفض نسبة الفقد إلى 17% من خلال:
التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
سرعة تركيب العدادات للمشتركين الجدد.
استكمال تركيب العدادات لكبار المشتركين والموزعات والمحولات الخاصة.
تركيب العدادات المجمعة للعقارات.
تنفيذ برامج الصيانة وإحلال وتجديد الشبكات وفقًا للمواصفات الفنية.


 وتستهدف الشركة نسبه إجماليه للتحصيل 97.35٪.
- وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، تستهدف الشركة خلال العام المالي 2027/2026 تركيب
10200 عداد ثلاثي مسبق الدفع.
248,240 عدادًا أحاديًا مسبق الدفع.
29,025 عدادًا ذكيًا.
1,300 عداد ذكي بنظام Timer.

وفي ختام أعمال الجمعية، أكد  المهندس خالد مسعود غمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تواصل تنفيذ خططها التطويرية وفق استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية، من خلال تطوير شبكات توزيع الكهرباء، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والتوسع في استخدام أحدث التقنيات، ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تقديم خدمات كهربائية متميزة للمواطنين، ودعم خطط التنمية في محافظات الغربية والمنوفية والقليوبية.

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر الكهرباء

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