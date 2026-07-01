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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق الدراسة في مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية العام المقبل.. اعرف تفاصيلها

دارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية
دارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار التعاون بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية ITSAgro الإيطالية، تنطلق الدراسة في مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية مع بداية العام الدراسي 2026 / 2027.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية تضم في إجماليها 26 مدرسة في 14 محافظة.

وبحسب ما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تهدف مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية إلى إعداد كوادر فنية وتكنولوجية مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية، بما يدعم المشروعات الزراعية والإنتاجية الكبرى في مصر.

وقالت الوزارة: توفر مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية:

  • تدريبًا عمليًا داخل مشروعات جهاز مستقبل مصر
  •  إتاحة مسارات لاستكمال الدراسة الجامعية أو الالتحاق المباشر بسوق العمل.

مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية .. البرامج والتخصصات

تقدم مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية ،  8 تخصصات زراعية وتكنولوجية حديثة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل وهي :

  • تكنولوجيا التصنيع الغذائي
  • تكنولوجيا الانتاج النباتي
  • تكنولوجيا الانتاج الحيواني والداجني
  • تكنلوجيا الزراعة والري
  • فني معامل
  • تكنولوجيا الثروة السمكية
  • تكنولوجيا الهندسة الزراعية
  • تكنولوجيا تربية وانتاج عسل النحل والحرير.

 

وعلى جانب آخر نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس خاصة ، مؤكدةً انها مدارس حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم بمصروفات حكومية عادية، توجد في جميع محافظات الجمهورية في التخصصات الحديثة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يحصل خريجو مدارس التكنولوجيا التطبيقية على شهادة البكالوريا التكنولوجية، إلي جانب شهادة خبرة في مجال التخصص من الشريك الصناعي، إلى جانب شهادة اعتماد دولي.

وأضافت الوزارة: يكون لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية فرصة للالتحاق بسوق العمل مباشرة، أو استكمال التعليم العالي حتى درجة الماجستير والدكتوراه في الكليات التكنولوجية بدون معادلة، أو الكليات النظرية بعد اجتياز المعادلة التي نص عليها قانون المجلس الأعلى للجامعات.

وزارة التربية والتعليم التعليم الفني الدراسة مدارس مستقبل مصر

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