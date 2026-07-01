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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف على 1086 مواطناً بقرية وادي العرب بنصر النوبة في قافلة طبية بأسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان شكره لوزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، على الجهود الوطنية التى يتم تنفيذها من خلال القوافل الطبية والعلاجية المجانية، والهادفة إلى الوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف الفئات، وخاصة كبار السن والأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على صحة المواطنين ، وتوسيع مظلة الخدمات الصحية المجانية بمختلف القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً .

الكشف على 1086 مواطناً وتقديم العلاج المجانى
وأكد محافظ أسوان نجاح مديرية الشئون الصحية فى تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية وادى العرب التابعة للوحدة المحلية القروية بالمالكى بمركز نصر النوبة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1086 مواطناً ومواطنة، مع صرف العلاج بالمجان للحالات المستحقة، فى إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية داخل أماكن إقامتهم دون تحمل مشقة الإنتقال.

القوافل الطبية

دعم الخدمات الصحية بالقرى والمناطق البعيدة
وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن القوافل الطبية تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم المنظومة الصحية، خاصة فى القرى والمناطق النائية، لما توفره من خدمات تشخيصية وعلاجية مجانية، بما يسهم فى تحسين مستوى الرعاية الصحية، والإكتشاف المبكر للأمراض، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

تخصصات طبية متكاملة لخدمة الأهالى
ومن جانبه أوضح محمد عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور محمد سعيد، لتنظيم القافلة الطبية بقرية وادى العرب، تحت إشراف الدكتور طارق صبيح، حيث ضمت نخبة من الأطباء فى مختلف التخصصات، شملت الباطنة، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والأطفال، والعظام، والأمراض الجلدية، والأسنان، بالإضافة إلى خدمات معامل الدم والطفيليات، والأشعة، والتثقيف الصحى، بما وفر منظومة علاجية متكاملة لأهالى القرية.


تواصل محافظة أسوان، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية بمختلف القرى والمناطق، لتوفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يدعم جهود الدولة فى الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الحياة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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