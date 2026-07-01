رئيس الصومال: ذكرى الوحدة والحرية تجسد كفاح الاستقلال والحفاظ على وحدة البلاد أولوية وطنية

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن الأول من يوليو يجسد مسيرة الكفاح التي خاضها الأبطال الصوماليون من أجل الحرية والاستقلال، داعياً الأجيال الحالية إلى تحمل مسؤولياتها في استكمال مسيرة الآباء المؤسسين.

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم رفع العلم الوطني بمناسبة الذكرى السادسة والستين لـ"يوم الوحدة والحرية"، الذي يوافق الأول من يوليو، إحياءً لذكرى استقلال الأقاليم الجنوبية واتحاد شطري البلاد وإعلان قيام جمهورية الصومال عام 1960.

وشدد الرئيس الصومالي على الأهمية الاستراتيجية للحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وتعزيز التلاحم المجتمعي، ومواصلة جهود الحكومة الرامية إلى بناء مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء الصومال.