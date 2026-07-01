حماة الوطن ينظم قافلة طبية مجانية بأكتوبر وزايد.. واستفادة نحو 1500 مواطن

نظم حزب حماة الوطن، قطاع أكتوبر وزايد والواحات، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي المنطقة، وذلك برعاية النائبة شيرين صبري، رئيس قطاع أكتوبر وزايد والواحات والوحدات، وبحضور نافع عبد الهادي، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، وعدد من قيادات الحزب.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث قدمت خدماتها في أكثر من 20 تخصصًا طبيًا، بمشاركة نخبة من الاستشاريين وأساتذة الجامعات، إلى جانب تقديم خدمات قياس ضغط الدم ومستوى السكر بالمجان.

صرف الأدوية مجانًا للمواطنين

كما تضمنت القافلة صرف الأدوية مجانًا للمواطنين، وتوفير الفيتامينات وأقراص الكالسيوم وأدوية علاج الضغط، بالإضافة إلى توزيع ألبان الأطفال للحالات المستحقة، في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية.

واستفاد من خدمات القافلة نحو 1500 مواطن، في ظل حرص الحزب على تقديم خدمات صحية متميزة والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكدت النائبة شيرين صبري أن تنظيم هذه القافلة يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به حزب حماة الوطن، وحرصه على الوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات قيادات الحزب بالتوسع في المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم جهود الدولة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن الحزب سيواصل تنظيم القوافل الطبية والخدمية بمختلف مناطق قطاع أكتوبر وزايد والواحات، بما يعزز من جهود خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وفي ختام الفعالية، وجهت النائبة شيرين صبري الشكر للدكتور أحمد البربري، أمين أمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، ولجميع الأطباء المشاركين، ومعامل التحاليل، وكافة القائمين على تنظيم القافلة، مثمنة جهودهم في إنجاح المبادرة وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالي المنطقة.