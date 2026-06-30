أمين حماة الوطن مهنئا الرئيس السيسي بذكرى ثورة يونيو : نجدد العهد بمواصلة الإخلاص

هنأ اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية والفريق اول اشرف سالم زاهر القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة والشعب المصري الأصيل بمناسبة الذكرى ال13 على قيام ثورة 30 يونيو هذة الثورة التي استرد فيها المصريون وطنهم، وأثبتوا أنهم أصحاب الكلمة وحراس الدولة والهوية الوطنية.



قال اللواء طارق نصير أن ثورة 30 يونيو ستظل محطة وطنية فارقة في تاريخ مصر الحديث، وعنوانًا خالدًا لإرادة الشعب المصري ووعيه وقدرته على حماية دولته والحفاظ على هويتها الوطنية،



وأضاف اللواء طارق نصير أن ثورة 30 يونيو جسدت أروع صور الاصطفاف الوطني والتلاحم التاريخي بين الشعب المصري العظيم وقواته المسلحة الباسلة ورجال الشرطة الأوفياء، دفاعًا عن الوطن وصونًا لاستقراره ومستقبله.

نهضة تنموية شاملة وإنجازات

وأعرب امين عام حزب حماه الوطن عن اعتزازة بما تشهده الدولة المصرية من نهضة تنموية شاملة وإنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات،

مؤكدًا دعم كل قيادات وابناء حزب حماة الوطن المنتشرين في كل ربوع مصر وتأييدهم الكامل لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أرست دعائم الجمهورية الجديدة ورسخت مكانة مصر إقليميًا ودوليًا



واختتم امين عام حزب حماه الوطن تهنئته لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكيد على تجديد العهد بمواصلة العمل والعطاء والإخلاص من أجل رفعة الوطن، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناءها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا