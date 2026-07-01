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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الثانوية الأزهرية.. ارتياح بين الطلاب وانتظام كامل باللجان في امتحان التفسير للقسم العلمي

الثانوية الأزهرية - صورة أرشيفية
الثانوية الأزهرية - صورة أرشيفية
كتب محمد شحتة

أكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية انتظام سير امتحان مادة التفسير لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الذي عُقد اليوم الأربعاء، في أجواء مستقرة ومنظمة، وسط متابعة ميدانية وإلكترونية مستمرة لضمان حسن سير الامتحانات بمختلف المناطق الأزهرية.

ارتياح بين الطلاب وانتظام كامل باللجان في امتحان التفسير للقسم العلمي

وأوضح التقرير أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ومن داخل المقرر الدراسي، وهو ما انعكس في حالة الارتياح التي سادت بين الطلاب عقب خروجهم من اللجان، دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو خروجها عن المنهج، كما واصلت غرفة العمليات التنسيق مع المناطق الأزهرية للتعامل الفوري مع أي ملاحظات بما يضمن انتظام العملية الامتحانية.

وتابع الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، سير أعمال الامتحانات إلكترونيًا من غرفة العمليات المركزية، كما تابع د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال اللجان والاطمئنان على انتظامها على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب حتى يؤدوا امتحاناتهم في هدوء واستقرار.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية امتحان مادة التفسير الثانوية الأزهرية امتحان مادة التفسير لطلاب القسم العلمي

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