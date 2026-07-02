بحوث الصحراء يفتتح فعاليات المرحلة العاشرة من برنامج جامعة الطفل

افتتح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات المرحلة العاشرة من برنامج "جامعة الطفل"، الذي ينظمه المركز في إطار بروتوكول التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بحضور 50 طفلًا وأولياء أمورهم، إلى جانب عدد من الباحثين وأعضاء الهيئة المعاونة بالمركز.

وأكد الدكتور شوقي أن المشاركة في هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار حرص مركز بحوث الصحراء على دعم جهود الدولة في نشر الثقافة العلمية بين النشء، وتنمية مهاراتهم البحثية والإبداعية، من خلال تقديم تجربة تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

وشهدت فعاليات الافتتاح أجواءً تفاعلية عكست شغف الأطفال بالتعلم والاستكشاف، حيث يهدف البرنامج إلى نشر الثقافة العلمية، وتنمية المهارات العلمية العامة، وتعزيز الوعي بطبيعة الصحراء ومواردها الطبيعية، إلى جانب تبسيط مفاهيم البحث العلمي وتحويل المناهج إلى أنشطة تطبيقية وتجارب عملية داخل المعامل، والمحطات البحثية.

وعلى هامش الافتتاح، نظم المركز ورشتي عمل متخصصتين في مجالي الطاقة والفنون، حيث تعرف الأطفال من خلال ورشة الطاقة على مبادئ الطاقة المتجددة وتطبيقاتها، فيما أتاحت ورشة الفنون للمشاركين التعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم من خلال أنشطة فنية متنوعة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الابتكارية وربط المفاهيم العلمية بالأنشطة الإبداعية.

وذكرت الدكتورة يسرا حافظ منسق برنامج جامعة الطفل أن البرنامج يتضمن أيضاً أنشطة تهدف إلى ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، من خلال توعية الأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة، ومخاطر التصحر، والتعريف بأهمية الطاقة المتجددة، وتقنيات تحلية المياه في تنمية المناطق الصحراوية والحدودية.

تنمية مهارات العمل الجماعي

وأضافت أن برنامج “جامعة الطفل” يسعى أيضًا إلى تنمية مهارات العمل الجماعي والتفكير النقدي لدى الأطفال، ومساعدتهم على اكتشاف مواهبهم وتحديد ميولهم وتطلعاتهم الدراسية والمهنية المستقبلية، وذلك عبر التفاعل المباشر مع نخبة من أساتذة وباحثي مركز بحوث الصحراء، بما يسهم في بناء جيل قادر على الإبداع والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.