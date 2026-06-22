حلول مبتكرة للأمن المائي.. بحوث الصحراء يطرح رؤيته في مؤتمر دولي

شارك الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء في فعاليات مؤتمر الجمعية الأوروبية لتحلية المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط 2026 لتحلية المياه والمياه النظيفة والطاقة، والذي انطلقت أعماله بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، بمشاركة نخبة من كبار الخبراء والباحثين وقادة الصناعة وصناع القرار من مختلف دول العالم، لاستعراض أحدث المستجدات والابتكارات في مجال تحلية المياه وإدارة الموارد المائية.

وقال رئيس مركز بحوث الصحراء، ان فعاليات، المؤتمر قد تضمنت ورشة عمل متخصصة حول استخدام مصادر المياه غير التقليدية لتحقيق الاستدامة الزراعية، حيث تم مناقشة سبل دمج تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها ضمن أنظمة زراعية مرنة وقادرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية، لافتا الى أنه تم أيضا تناول تطبيق نهج “الصحة الواحدة” في إدارة واستخدام المياه غير التقليدية في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية، بما يعزز الترابط بين سلامة المياه وصحة التربة والبيئة والصحة العامة.

واضاف ان البرنامج العلمي للمؤتمر، تناول أحدث تقنيات التحلية، بما في ذلك الأساليب القائمة على الأغشية، والعمليات الحرارية، والحلول الهجينة المبتكرة، مع التركيز على تكامل مصادر الطاقة المتجددة داخل منظومات التحلية بهدف تقليل الأثر البيئي وخفض استهلاك الطاقة وتحسين الجدوى الاقتصادية، لافتا إلى أن المحاور العلمية الرئيسية للمؤتمر، تضمنت أيضا تطوير وتصنيع أغشية التحلية، ونمذجة العمليات ومحاكاتها، واسترداد الموارد وإعادة استخدامها، وتقنيات الرقمنة والتحلية الذكية، فضلاً عن استراتيجيات الحد من ظاهرتي الترسيب والتقشير في الأغشية بما يسهم في رفع كفاءة أنظمة التحلية.

وأشار شوقي إلى أن المؤتمر، قد صاحبه معرض تجاري تستمر فعالياته ثلاثة أيام، تعرض خلاله الشركات والمؤسسات المتخصصة أحدث منتجاتها وتقنياتها في مجال معالجة المياه وتحلية مياه البحر.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بشح

تعزيز الأمن المائي

المياه عالمياً، وتنامي الطلب على المياه العذبة، وتداعيات التغير المناخي، حيث أكد المشاركون أهمية تحلية مياه باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية الموثوقة لتعزيز الأمن المائي ودعم جهود التنمية المستدامة.