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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب رئيس حزب المؤتمر : بيان 3 يوليو أنقذ مصر ومهد لانطلاق جمهورية جديدة

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية
اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية
عبد الرحمن سرحان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن بيان الثالث من يوليو يمثل محطة وطنية فارقة في تاريخ مصر الحديث، بعدما وضع خريطة طريق واضحة أعادت للدولة تماسكها ومؤسساتها، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة اتسمت بالاستقرار السياسي والانطلاق نحو البناء والتنمية الشاملة.

وقال فرحات إن بيان الثالث من يوليو جاء استجابة لإرادة شعبية واسعة عبرت عنها ثورة الثلاثين من يونيو، ليؤكد أن الدولة المصرية تمتلك من مؤسساتها الوطنية ما يمكنها من حماية مقدراتها والحفاظ على هويتها، مشيرا إلى أن خريطة الطريق نجحت في إدارة مرحلة دقيقة شهدت استكمال مؤسسات الدولة، وإقرار الدستور، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية، بما أعاد الاستقرار إلى الحياة السياسية.

وأضاف أن السنوات الماضية أثبتت أن الدولة لم تكتفي بتجاوز التحديات، بل انطلقت في تنفيذ رؤية تنموية متكاملة شملت مختلف القطاعات، من خلال التوسع في مشروعات البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير شبكات الطرق، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب الارتقاء بقطاعي التعليم والصحة، بما انعكس على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر استطاعت، بفضل قوة مؤسساتها، تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، واتباع سياسة خارجية متوازنة، مع الحفاظ على أمنها القومي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة، وهو ما يؤكد صلابة الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة.

وشدد فرحات على أن ذكرى الثالث من يوليو تؤكد أهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني، ومواصلة العمل من أجل استكمال مسيرة التنمية والإصلاح، والبناء على ما تحقق من إنجازات، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.

اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية بيان الثالث من يوليو الاستحقاقات الانتخابية الحياة السياسية

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