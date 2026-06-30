سكينة فؤاد: الطوائف الوطنية المخلصة أجمعت على بيان 3 يوليو لإنقاذ الوطن من الاختطاف

علقت الكاتبة سكينة فؤاد على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا:" 30 يونيو يوم مجيد في تاريخ مصر ".

وقالت سكينة فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الجيش المصري انحاز إلى مطالب الشعب المصري وأكمل المهمة ".

وتابعت سكينة فؤاد :" الشعب المصري أدرك بحسه الحضاري خطروة استمرار جماعة الإخوان الإرهابية".



وأكملت :" رموز الامة من جميع الطوائف الوطنية المخلصة شاركت في الإعلان عن بيان 3 يوليو وكان هناك إجماع على هذا البيان لأنه كان هناك إدراك بأن مصر كانت على وشك الاختطاف ".

ولفتت سكينة فؤاد :" إجماع الطوائف الوطنية المخلصة على بيان 3 يوليو لإنقاذ الوطن من الاختطاف"، مضيفا:" الرئيس السيسي لم يكن يريد ان تسقط نقطة دم واحدة من المصريين ".