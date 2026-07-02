أسلحة نارية وبيضاء .. القبض على طرفي مشاجرة بحلوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرّرت خلاله صاحبة الحساب من قيام عدة أشخاص بالتهجم على مسكنها وأسرتها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى إلى إصابة أشقائها لإعتراضهم على ترويج المواد المخدرة مدعية ضبط شقيقها ووالدها وترك الجناة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 يونيو المنقضى تبلغ لقسم شرطة حلوان بمشاجرة ومصابين بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة طرف أول : ( والد القائمة على النشر "بحوزته سلاح أبيض"، وشقيقها "له معلومات جنائية" مصاب برش خرطوش "تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج") ، وطرف ثان: ( 3 أشخاص " لـ2منهم معلومات جنائية وأحدهم مصاب بجرح قطعى باليد "تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم"، وبحوزتهم "بندقية خرطوش ، سلاح أبيض") .. جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، وذلك لخلاف بينهم حول الجيرة "لهو الأطفال" تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بإستخدام الأسلحة المضبوطة مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المـــُشار إليه لذات السبب .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









