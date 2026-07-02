الأردن: الأجانب يستحوذون على 46.4% من القيمة السوقية لبورصة عمّان بنهاية يونيو

كشفت بيانات صادرة عن بورصة عمّان، أن المستثمرين غير الأردنيين استحوذوا على 46.4% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بنهاية يونيو الماضي، فيما بلغت حصة المؤسسات الاستثمارية، من شركات وصناديق، 32.8% من القيمة السوقية.

وأظهرت الإحصاءات أن قيمة مشتريات المستثمرين غير الأردنيين خلال يونيو بلغت 42.2 مليون دينار أردني ،نحو 59.5 مليون دولار، بما يمثل 11.6% من إجمالي التداولات، مقابل مبيعات بقيمة 51.3 مليون دينار ،نحو 72.3 مليون دولار.

ومنذ بداية عام 2026 وحتى نهاية يونيو، سجلت مشتريات المستثمرين غير الأردنيين 198.8 مليون دينار ،نحو 280.3 مليون دولار بما يعادل 11.9% من إجمالي التداول، في حين بلغت مبيعاتهم 235.5 مليون دينار نحو 332.1 مليون دولار.

واستحوذ المستثمرون العرب على النصيب الأكبر من تعاملات غير الأردنيين خلال يونيو، إذ بلغت مشترياتهم 39 مليون دينار، بما يمثل 92.4% من إجمالي مشتريات الأجانب، فيما سجلت مبيعاتهم 49 مليون دينار، بنسبة 95.6% من إجمالي مبيعات غير الأردنيين.

في المقابل، بلغت مشتريات المستثمرين من غير العرب 3.2 مليون دينار، مقابل مبيعات بقيمة 2.3 مليون دينار خلال الشهر نفسه.

وعلى مستوى هيكل الملكية، شكل المستثمرون العرب 30% من القيمة السوقية لبورصة عمّان، بينما بلغت حصة المستثمرين من غير العرب 16.4%.

وبحسب القطاعات، سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة مساهمة للمستثمرين غير الأردنيين عند 51%، يليه القطاع المالي بنسبة 48.5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 22.7%.

كما أظهرت بيانات مركز إيداع الأوراق المالية أن عدد الأوراق المالية المسجلة بلغ نحو 7.7 مليار ورقة مالية بقيمة سوقية تقارب 29 مليار دينار ،نحو 40.9 مليار دولار.

وبلغت ملكية الأردنيين نحو 5.4 مليار ورقة مالية بقيمة تقارب 16.7 مليار دينار ،نحو 23.5 مليار دولار، بينما امتلكت أعلى عشر جنسيات غير أردنية نحو ملياري ورقة مالية بقيمة إجمالية بلغت 10.2 مليار دينار ؟نحو 14.4 مليار دولار.