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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: تطوير شارع الجلاء وترميم عمارات المستعمرة بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير مدينة المحلة الكبرى، من خلال رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية واستكمال مشروعات التطوير العمراني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء تُعد من أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المحلة الكبرى، حيث يمتد الشارع بطول 1700 متر وبمتوسط عرض 16 مترًا، ويربط بين شارع البحر وطريق كفر الشيخ مرورًا بتقاطعات شكري القوتلي ومحب، وهو ما يجعله أحد أهم الشرايين المرورية بالمدينة، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في تحقيق سيولة مرورية أكبر ودعم الحركة التجارية داخل المحلة الكبرى.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، أجرى المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، جولة ميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال رصف شارع الجلاء، كما تفقد أعمال ترميم ورفع كفاءة عمارات المستعمرة، للوقوف على نسب الإنجاز والتأكد من انتظام العمل وإزالة أي معوقات قد تؤثر على التنفيذ، مع التشديد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

رفع كفاءة الخدمات 

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن أعمال ترميم عمارات المستعمرة انطلقت بوتيرة متسارعة بعد نجاح المحافظة في تذليل جميع المعوقات بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في متابعة جميع المشروعات ميدانيًا حتى الانتهاء منها وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات رصف شوارع المحلة

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