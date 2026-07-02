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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جسدت رموز التاريخ المصري .. مشروع نجد لنورهان العباسي يحصد مسابقة فنون المنصورة

رئيس جامعة المنصورة يشارك طلاب الفنون الجميلة
رئيس جامعة المنصورة يشارك طلاب الفنون الجميلة
الغربية أحمد علي

شهدت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة شيوع ملامح رسم البهجة والسرور بين صفوف كل الأسر والعائلات من طلابها وطالبات بعقد المؤتمر السنوي للأعمال مشروعات التخرج لسنة 2026م وهو مالاقي استحسان رئيس جامعة المنصورة وقياداتها بالتفوق المشاركين في فعاليات المؤتمر السنوي .

مشروعات كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة 

وكانت الفتاة العشرينية نورهان علي العباسي ابنة مدينة المحلة في محافظة الغربية والطالبة بقسم النحت بالفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميله جسدت ملامح التاريخ المصري القديم بمشاركته بمشروع بعنوان "نجد" والذي اتسم كونه مهد الحضارات لعجوز مسن يحمل قنديل مضىء يستنير به كل من يرافقه حوله كي يشاركه الجميع في بناء مستقبل أفضل بتوعية الأجيال قديما وحديثا بشكل دوري .

تعب واجتهاد لتجسيد مشروع نجد 

"الحمد لله ربنا فضله عظيم ودائما اهلي هم سر تفوقي في حياتي دراسيه و موهبتي لما تتوقف قط علي مشروع نجد بل حرصت علي تجسيد ملامح التاريخ المصري طوال 4 سنوات هم فترة التحاقي بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة" بتلك الكلمات أعربت الطالبة الموهوبة "نورهان" عن شكرها العميق لكل من دعمها مؤكدة بقولها "بابا وماما واخواتي وفروا ليا كل الإمكانيات من أجل التفوق الدراسي وصناعة تاريخ مميز دراسيا وعمليا " .

اسرار موهبة فن نحت 


واضافت الطالبة نورهان أن موهبة فن نحت محتاجه عمق وتفكير ذهني كبير وفعلا مشروع "نجد" استغرق أكثر من 45 يوم لصناعته من الطمي لافتة بقولها "شكرا بجد لأساتذتي بقسم فن النحت اللي دعموني في تنفيذ فكرة المشروع والتحقيق التفوق الحقيقي كي ينال اعجاب رئيس جامعة المنصورة وعميدة كلية الفنون وكوادرها وربنا يوفقني في حياتي مستقبلا" .

دعم الأسر للفنانة الموهوبة

في المقابل أعرب المهندس علي العباسي والد الطالبة الموهوبة أنه الأسرة كلها استطاعت الدعم والوقوف بجوارها مشيدا بكل عزه بقوله "انا فخور بابنتي نورها كونها جسدت ملامح التاريخ المصري من خلال إنشاء نماذج لرؤساء مصر في مقدمتها الرئيس أنور السادات وغيره من الشخصيات المؤثرة للتوعية زملاءئها ومحبيها طوال فترة دراستها بكلية الفنون الجميلة" .
واختتم "العباسي" حديثه داعيا بقوله "اتمني من الله أن يكتب لها المزيد من الرقي والتقدم في مجال فنون النحت وان تكون فنانه تشكيليه لها تأثير إيجابي في المجتمع المصري وربنا يحميها خلال الفترة المقبلة ."

اخبار محافظة الغربية نورهان العباسي طالبة بكلية الفنون الجميلة مشروع نجد جامعة المنصورة

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