نبيل غنيم: مصر مهد الحضارة والتاريخ.. ومؤشرات الاقتصاد العالمي تؤكد حجم التحديات

أكد نبيل غنيم، أحد رموز الجالية المصرية في الولايات المتحدة، أن مصر تمتلك حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين، مشددًا على أنها كانت مهدًا لإحدى أقدم الحضارات الإنسانية، بما تمثله من إرث تاريخي وثقافي ترك بصمة واضحة في مسيرة البشرية.

وأشار غنيم إلى أن العالم يشهد تحديات اقتصادية كبيرة، لافتًا إلى أن الدين العام للولايات المتحدة بلغ مستويات مرتفعة، تجاوزت 39 تريليون دولار، وهو ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه كبرى الاقتصادات العالمية.

مكانة مصر الحضارية

وأضاف أن التاريخ والحضارة المصرية سيظلان مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، مؤكدًا أن مكانة مصر الحضارية راسخة عبر العصور، وأنها ستظل صاحبة دور مؤثر في محيطها الإقليمي والدولي.