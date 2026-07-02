خبير اقتصادي : تراجع النفط عالميًا لا يعني انخفاضًا مباشرًا في أسعار الوقود بمصر

أكد وائل محمود، الخبير الاقتصاد، أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات تتراوح بين 70 و75 دولارًا للبرميل لا ينعكس بصورة تلقائية على أسعار الوقود في مصر، مشيرا إلى أن الدولة لا تزال تتحمل أعباء مالية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال وائل محمود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة خلال الفترة الماضية، وهو ما فرض ضغوطًا على الموازنة العامة، مؤكدًا أن الحكومة تحملت جزءًا كبيرًا من الزيادات العالمية لتخفيف آثارها على المواطنين.

وأشار إلى أن الزيادة التي أقرتها مصر في أسعار الوقود خلال مارس الماضي جاءت في إطار التعامل مع المتغيرات العالمية، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة كانت أقل مقارنة بما شهدته العديد من الدول التي رفعت أسعار الوقود بنسب أكبر.

وتابع أن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة انعكست على الإنفاق العام، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الموازنة، مؤكدًا أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، رغم تراجع أسعار النفط، يبقي الأعباء المالية قائمة.

تكاليف الاستيراد

وأكد أن انخفاض أسعار النفط وحده لا يكفي لاتخاذ قرار بخفض أسعار الوقود، في ظل استمرار عدد من العوامل المؤثرة، وفي مقدمتها أسعار الغاز، وتكاليف الاستيراد، والالتزامات المالية التي تتحملها الدولة.