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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البرتغال وكرواتيا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول بكأس العالم

البرتغال وكرواتيا
البرتغال وكرواتيا
رباب الهواري

انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخب البرتغال أمام منتخب كرواتيا بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين على ملعب تورونتو في كندا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.
 

وشهدت الدقائق الـ45 الأولى حذرًا كبيرًا من جانب المنتخبين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب خلال فترات طويلة، مع محاولات متبادلة لاختراق الدفاعات، لكنها لم تسفر عن أهداف، في ظل التنظيم الدفاعي الجيد والحضور القوي لحارسي المرمى.


وحاول منتخب البرتغال فرض سيطرته على مجريات اللعب من خلال الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات من العمق والأطراف، بينما اعتمد منتخب كرواتيا على التماسك الدفاعي والانطلاق بالهجمات المرتدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي في انتظار ما ستسفر عنه أحداث الشوط الثاني.


وتكتسب المباراة أهمية كبيرة، إذ يسعى كل منتخب إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، حيث ينتظر منتخب إسبانيا الفائز من هذه المواجهة بعد تأهله إلى الدور المقبل، ما يمنح اللقاء مزيدًا من الإثارة والندية.
تشكيل منتخب البرتغال أمام كرواتيا
بدأ المدير الفني روبرتو مارتينيز المباراة بتشكيل ضم ديوجو كوستا في حراسة المرمى.
وفي خط الدفاع تواجد كل من جواو كانسيلو، وروبن دياز، وريناتو فيجا، ونونو مينديز.
أما خط الوسط فتكون من فيتينيا، وجواو نيفيز، وبرونو فرنانديز، بينما قاد الهجوم الثلاثي بيدرو نيتو، ورفائيل لياو، وكريستيانو رونالدو.
ويأمل المنتخب البرتغالي في استغلال خبرات نجومه خلال الشوط الثاني لحسم المواجهة والتأهل إلى الدور المقبل، في الوقت الذي يتمسك فيه المنتخب الكرواتي بفرصه في مواصلة مشواره بالمونديال، مستفيدًا من انضباطه التكتيكي وخبرة لاعبيه في المباريات الكبرى.
ومن المنتظر أن تشهد الدقائق المقبلة إثارة كبيرة مع سعي المنتخبين إلى تسجيل هدف يمنحه الأفضلية، خاصة أن التعادل حتى الآن أبقى جميع الاحتمالات مفتوحة، سواء بحسم اللقاء في الوقت الأصلي أو امتداده إلى الأشواط الإضافية إذا استمر التعادل حتى صافرة النهايه

كاس العالم اخبار الرياضة البرتغال كرواتيا

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