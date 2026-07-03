شخصيتك تكشفها الأبراج.. أبرز مواصفات مواليد شهر يوليو

يحتفل مواليد شهر يوليو بعيد ميلادهم هذه الأيام وعن أبرز السمات التي تميز شخصياتهم، إذ يجمع هذا الشهر بين برجين من الأبراج الفلكية، هما السرطان والأسد، ولكل منهما صفات يعتقد محبو علم الفلك أنها تنعكس على طباع مواليده، سواء على المستوى العاطفي أو الاجتماعي أو المهني.

مواصفات مواليد شهر يوليو

ينتمي مواليد شهر يوليو إلى برجين مختلفين، وفقًا لتاريخ الميلاد، حيث يمتد برج السرطان من 22 يونيو حتى 22 يوليو، بينما يبدأ برج الأسد من 23 يوليو حتى 22 أغسطس.

صفات مواليد برج السرطان

يشتهر مواليد برج السرطان بأنهم أصحاب شخصية عاطفية وحساسة، ويمنحون العائلة والأصدقاء أولوية كبيرة في حياتهم. كما يتميزون بالإخلاص والوفاء، ويملكون حدسًا قويًا يساعدهم في فهم من حولهم، ويميلون إلى الاستقرار والهدوء.

صفات مواليد برج الأسد

أما مواليد برج الأسد فيعرفون بالثقة بالنفس والكاريزما وحب القيادة، كما يمتلكون طموحًا كبيرًا ويسعون إلى تحقيق النجاح في مختلف المجالات. ويتميزون أيضًا بالكرم والاجتماعية، ويحبون أن يكونوا محط الأنظار بفضل شخصياتهم الجذابة.

أبرز الصفات المشتركة لمواليد يوليو

- الطموح والسعي لتحقيق الأهداف.

- الكرم وحب مساعدة الآخرين.

- الإبداع والقدرة على الابتكار.

- الاهتمام بالعلاقات الأسرية والاجتماعية.

- الإصرار وعدم الاستسلام بسهولة.

- الرغبة في تحقيق الاستقرار على المستويين العاطفي والمهني.

ورغم انتشار هذه الصفات بين المهتمين بالأبراج، فإنها تندرج ضمن المعتقدات الفلكية والأغراض الترفيهية، ولا تستند إلى أدلة علمية تثبت وجود علاقة بين تاريخ الميلاد وشخصية الإنسان.