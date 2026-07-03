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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخصائي نفسي: تقبل الذات والوعي بالعيوب أول طريق بناء الثقة بالنفس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أكدت منى المرصفاوي، أخصائي نفسي ولايف كوتش، أن الطريق إلى بناء الثقة بالنفس يبدأ بمعرفة الإنسان لنقاط قوته وضعفه، والعمل على تطوير الجوانب التي يمكن تحسينها، مع تقبل الأمور التي لا يستطيع تغييرها بدلاً من الدخول في صراع دائم معها.

وقالت، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تجاهل العيوب أو إنكارها لا يسهم في تعزيز الثقة بالنفس، بل إن الاعتراف بها والتعامل معها بوعي يمثلان الخطوة الأولى نحو التطور الشخصي.

وأوضحت أن الإنسان ينبغي أن يفرق بين العيوب التي يمكن معالجتها بالتدريب واكتساب المهارات، وبين الأمور المرتبطة بالإمكانات أو القدرات أو الشكل الخارجي، والتي تتطلب قدرًا من الرضا وتقبل الذات.

وأضافت أن تحقيق التوازن بين تطوير النفس وتقبلها يمنح الإنسان قدرة أكبر على مواجهة التحديات، ويعزز ثقته بنفسه بصورة صحية ومستدامة بعيدًا عن المقارنات أو جلد الذات.

الثقة بالنفس التطور الشخصي تقبل الذات

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