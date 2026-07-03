زوجة عصام الحضري تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور

حرصت صابرين زوجة الكابتن عصام الحضري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة زوجة عصام الحضري

تألقت زوجة عصام الحضري في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز مع توب أبيض ونسقت معهما بليزر مطرز.

أنتعلت زوجة عصام حضري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت زوجة عصام الحضري بخصلات شعرها الأحمر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.