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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلة المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة تواصل صعودها الدولي.. وترفع جميع مؤشراتها العالمية وفق أحدث تقارير Clarivate Analytics

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل جامعة القاهرة في مجال النشر العلمي الدولي، حققت مجلة المعهد القومي للأورام (Journal of the Egyptian National Cancer Institute - JENCI) ارتفاعًا ملحوظًا في جميع مؤشراتها العالمية، وفق أحدث بيانات Clarivate Analytics وقواعد التصنيف الدولية، بما يعكس المكانة المتنامية للمجلة بين الدوريات العلمية المتخصصة في علوم الأورام.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة،أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم البحث العلمي والارتقاء بالمجلات العلمية الصادرة عنها وفق أفضل المعايير الدولية، بما يعزز من مكانة الجامعة عالميًا ويرفع من التأثير الدولي للأبحاث المصرية.

وأضاف رئيس الجامعة أن ما حققته مجلة المعهد القومي للأورام يؤكد نجاح منظومة النشر العلمي بالجامعة، ويعكس جودة الأبحاث المنشورة، وكفاءة منظومة التحكيم العلمي، والالتزام الكامل بأخلاقيات النشر والشفافية، موجهًا الشكر لإدارة المعهد وهيئة تحرير المجلة على جهودهم المتميزة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد المعطي، عميد المعهد القومي للأورام، أن مجلة المعهد، التي تأسست عام 1982، تعد المجلة الرسمية للمعهد، وتصدر إلكترونيًا بالتعاون مع دار النشر العالمية Springer Nature، بما يوفر لها مزايا عديدة، من بينها الالتزام بمعايير لجنة أخلاقيات النشر COPE، واستخدام أحدث برامج كشف التشابه العلمي iThenticate، فضلًا عن انتشارها الواسع عبر أبرز قواعد البيانات العالمية، ومنها Web of Science (ESCI) وScopus وMedline وEMBASE وDOAJ وEBSCO Discovery Service.

وأشار عميد المعهد إلى أن المجلة حققت ارتفاعًا في معامل التأثير (Impact Factor) من 1.8 عام 2024 إلى 2.2 عام 2025 بنسبة نمو بلغت 22%، كما ارتفع معامل التأثير لخمس سنوات من 2.1 إلى 2.4 بنسبة 14%، بينما قفز مؤشر CiteScore من 2.1 عام 2022 إلى 3.2 عام 2025 بنسبة نمو بلغت 52%.

وأضاف أن المجلة تحتل حاليًا المركز 253 من بين 428 مجلة عالمية في تخصص الأورام، مع تحسن ترتيبها داخل الربع الثالث (Q3)، وارتفاع ترتيبها المئوي من 30% عام 2022 إلى 41% عام 2025، بما يعكس التطور المستمر في مكانتها العلمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة داليا قدري، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، أن المجلة تشهد إقبالًا متزايدًا من الباحثين داخل مصر وخارجها، حيث ارتفع عدد الأبحاث الجديدة المقدمة للنشر خلال عام 2025 إلى 1152 بحثًا مقارنة بـ 643 بحثًا في عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 79%، فيما استقبلت المجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 عدد 875 بحثًا جديدًا، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في المجلة.
وأضافت أن المجلة انتهجت سياسة أكثر انتقائية لضمان أعلى مستويات الجودة، حيث انخفضت نسبة قبول الأبحاث تدريجيًا من 14% إلى 5.3% خلال عام 2026، في ظل تطبيق نظام المراجعة المزدوجة مجهولة الهوية (Double-Blind Peer Review)، والاستعانة بثلاثة محكمين لكل بحث، بينهم محكمان متخصصان ومحكم إحصائي.

وأوضحت أن المجلة تستقبل أبحاثًا من مختلف دول العالم، مع زيادة ملحوظة في تنوع جنسيات الباحثين وارتفاع نسبة الأبحاث الأجنبية بنحو 80% منذ عام 2021، كما تركز على نشر أحدث الأبحاث المتخصصة في علوم الأورام الأساسية والإكلينيكية والتطبيقية، والعلاج الموجه، والكشف المبكر عن السرطان، وعلم الأمراض الجزيئي، والمعلوماتية الحيوية، والتقنيات الحيوية، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال.

وأشارت إلى أن المجلة تصدر بانتظام بصورة شهرية بالتعاون مع Springer Nature، وتنشر في المتوسط من 4 إلى 6 أبحاث شهريًا، مؤكدة أن ما تحقق من تطور يرجع إلى الالتزام الصارم بالمعايير العلمية والأخلاقية في إدارة المجلة، بقيادة الأستاذ الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس تحرير المجلة، والأستاذ الدكتور محمد محمد سيد أحمد، مدير التحرير، فضلًا عن الدعم المستمر من إدارة جامعة القاهرة والمعهد القومي للأورام، والذي أسهم في تعزيز المكانة الدولية للمجلة وزيادة الإقبال العالمي على النشر بها.

جامعة القاهرة مجال النشر العلمي مجال النشر العلمي الدولي النشر العلمي

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