الذهب الأبيض يعود بقوة.. الزراعة تعلن المحافظات الأكثر زراعة للقطن

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أحدث مؤشرات موسم زراعة القطن، مؤكدة استمرار التوسع في زراعة "الذهب الأبيض" وفق الخريطة الصنفية المعتمدة، مع تصدر محافظة كفر الشيخ قائمة المحافظات الأكثر زراعة للمحصول خلال الموسم الحالي، بما يعكس مكانتها كإحدى أهم المحافظات المنتجة للقطن المصري.



وأوضحت الوزارة أن محافظة الشرقية جاءت في المركز الثاني من حيث المساحات المنزرعة، تلتها محافظات الدقهلية والبحيرة ثم الغربية، في ظل استمرار أعمال الزراعة بالمحافظات المختلفة وفق البرامج والإرشادات الفنية التي تستهدف الحفاظ على جودة المحصول وزيادة إنتاجيته.



أكثر من 164 ألف فدان مزروعة بالقطن

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقطن حتى الآن بلغ نحو 164 ألف فدان على مستوى الجمهورية، حيث استحوذ الوجه البحري على النصيب الأكبر بإجمالي 153.8 ألف فدان، مقابل نحو 10.2 ألف فدان بالوجه القبلي، وهو ما يعكس تركّز زراعة القطن في محافظات الدلتا التي تتمتع بظروف ملائمة لإنتاج الأصناف عالية الجودة.

وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس الإقبال على زراعة القطن خلال الموسم الحالي، في إطار جهود الدولة لإعادة تعزيز مكانة القطن المصري محليًا وعالميًا باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية.

7 أصناف معتمدة ضمن الخريطة الصنفية

وفي إطار الالتزام بالخريطة الصنفية، أوضحت الوزارة أن مساحات إكثار التقاوي قاربت 32 ألف فدان، موزعة على 7 أصناف تجارية معتمدة، بما يضمن الحفاظ على نقاوة الأصناف وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة.

وأضافت أن أصناف الوجه القبلي تشمل "جيزة 95" و"جيزة 98"، بينما تضم أصناف الوجه البحري "إكسترا جيزة 92"، و"إكسترا جيزة 96"، و"سوبر جيزة 94"، و"سوبر جيزة 97"، و"سوبر جيزة 86"، وجميعها من الأصناف المعروفة بجودتها العالية وملاءمتها لاحتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

خطة لدعم القطن المصري

وأكدت وزارة الزراعة أن التوسع في زراعة الأصناف المعتمدة يأتي ضمن خطة الدولة للنهوض بمحصول القطن، وزيادة الإنتاجية، والحفاظ على السمعة العالمية للقطن المصري طويل وفائق الطول، من خلال الالتزام بالخريطة الصنفية وتوفير التقاوي المعتمدة والإرشاد الزراعي للمزارعين.

كما تواصل أجهزة الوزارة متابعة الحقول ميدانيًا، وتقديم الدعم الفني للمزارعين طوال الموسم، لضمان إنتاج محصول يتمتع بأعلى مستويات الجودة، بما يعزز القدرة التنافسية للقطن المصري في الأسواق العالمية ويدعم خطط زيادة الصادرات.