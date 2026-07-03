بين المنافسة وقطع الأرزاق.. فيديو لخلاف بائعين بسبب أسعار التفاح يثير الجدل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار تفاعلا واسعا، بعدما وثق مشادة كلامية بين بائعين داخل أحد أسواق الفاكهة، على خلفية بيع التفاح بسعر أقل من المتداول في السوق.

وظهر في الفيديو أحد البائعين وهو يعرض كيلو التفاح بسعر 30 جنيها، الأمر الذي أثار غضب بائع آخر، اعتبر أن هذا السعر يضر بباقي التجار ويتسبب في خسائر لهم.

وخلال المقطع، عبر البائع الغاضب عن استيائه قائلا: حسبي الله ونعم الوكيل"، متهما البائع الآخر بأنه يسعى إلى "قطع أرزاق التجار" والإضرار بمصالحهم من خلال خفض الأسعار بشكل كبير.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أن من حق أي تاجر تحديد السعر الذي يناسبه وفقا لتكلفة الشراء وهامش الربح، ، بينما اعتبر آخرون أن البيع بأسعار منخفضة بصورة كبيرة قد يؤثر على استقرار السوق إذا كان أقل من تكلفة الشراء أو يضر بباقي التجار.