رئيس بعثة ناشئي الطائرة: قدمنا ملحمة حقيقية لتحقيق لقب البطولة العربية

أشاد الدكتور شوكت صابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس بعثة منتخب مصر الوطني للناشئين، بالإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب بالتتويج بلقب البطولة العربية الثانية، التي اختتمت منافساتها أمس في مملكة البحرين.

وأكد شوكت صابر أن منتخب مصر للناشئين قدم ملحمة حقيقية واستحق التتويج باللقب عن جدارة واستحقاق، بعدما حقق العلامة الكاملة طوال مشواره في البطولة، وفاز بجميع مبارياته بجدارة واستحقاق.



إشادة بدعم السفارة المصرية في البحرين

ووجه رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين الشكر إلى السفيرة ريهام خليل، سفيرة مصر لدى مملكة البحرين، والمستشار أمير الهلالي، وجميع أعضاء السفارة المصرية في البحرين، على الدعم الكامل الذي قدموه للبعثة طوال مشوار البطولة وحتى لحظة التتويج باللقب العربي.

كما وجه شوكت صابر الشكر إلى مجلس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، ومسؤولي اللجنة الأولمبية البحرينية، ولجنة الاحتكام، وجماهير البحرين، على دعمهم للمنتخب المصري طوال منافسات البطولة.



إهداء اللقب لمجلس إدارة اتحاد الطائرة

وأهدى رئيس البعثة لقب البطولة العربية إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد والجهاز الفني للمنتخب وجميع اللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية، مؤكدًا أن نجاح المنظومة في توفير أفضل الأجواء والإعداد للمنتخب ساهم في ظهوره بالصورة المميزة وتحقيق الهدف المنشود والعودة إلى مصر متوجين بالذهب .

وكان منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا قد توج بالميدالية الذهبية للبطولة العربية الثانية، التي استضافتها مملكة البحرين، بعد الفوز على المنتخب البحريني في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وقدم المنتخب المصري أداءً مميزًا طوال منافسات البطولة، وحقق العلامة الكاملة، بعدما استهل مشواره بالفوز على الكويت بثلاثة أشواط دون رد، ثم كرر النتيجة أمام الأردن، قبل أن يواصل انتصاراته بالفوز على السعودية بثلاثة أشواط نظيفة، ثم الجزائر بالنتيجة ذاتها، ليحافظ على سجله المثالي قبل أن يختتم مشواره بالتتويج بالذهب على حساب المنتخب البحريني.

وضمت قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة كلًا من: سيف سنهوري، أدهم علي، يوسف صلاح، عمر عمران، يوسف محمد، أحمد أيمن، عادل عوض النجار، إبراهيم فخري، ياسين ناصر، أدهم عيد، علي مؤمن، أحمد تامر، محمود شوكت، ومعتز أحمد طلعت.

ويقود المنتخب فنيًا بيرسي أونكن، ويعاونه محمد عبدالمنعم مدربًا عامًا، وسامح نور لتأهيل الإصابات، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا.