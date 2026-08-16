منتخب مصر تحت 17 عاما يهزم البحرين ويتوج بذهبية البطولة العربية للكرة الطائرة

تُوج منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا للكرة الطائرة بالميدالية الذهبية للبطولة العربية الثانية، التي استضافتها مملكة البحرين، بعد تحقيق الفوز على المنتخب البحريني بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، ليواصل المنتخب المصري عروضه القوية ويؤكد تفوقه على المستوى العربي.
قدم منتخب مصر أداءً مميزًا طوال منافسات البطولة، ونجح في تحقيق العلامة الكاملة، بعدما استهل مشواره بالفوز على الكويت بثلاثة أشواط دون رد، ثم كرر النتيجة أمام الأردن، قبل أن يواصل انتصاراته بالفوز على السعودية بثلاثة أشواط نظيفة، ثم الجزائر بالنتيجة ذاتها، ليحافظ على سجله المثالي في البطولة، قبل أن يختتم المنافسات بالتتويج بالذهب على حساب البحرين.
ويأتي هذا الإنجاز ليعكس حالة الاستقرار والدعم التي يحظى بها قطاع الناشئين داخل الاتحاد المصري للكرة الطائرة، في ظل المساندة المستمرة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر، إلى جانب حالة الجاهزية الفنية والبدنية المميزة التي ظهر عليها لاعبو المنتخب طوال منافسات البطولة.
وأكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن التتويج بالبطولة العربية يمثل إضافة جديدة لمسيرة المنتخبات الوطنية، مشيدًا بالأداء القوي الذي قدمه لاعبو منتخب تحت 17 عامًا خلال المنافسات.
وقال قمر: «أوجه التحية للاعبين والجهاز الفني على هذا الإنجاز المشرف، والتتويج بالبطولة العربية يؤكد أن الكرة الطائرة المصرية تمتلك قاعدة قوية من اللاعبين الموهوبين القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات».
وأضاف: «ما تحقق في البحرين لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتيجة العمل المستمر والتخطيط الجيد والاهتمام بقطاع الناشئين، وهو أحد أهم الملفات التي يوليها مجلس إدارة الاتحاد اهتمامًا كبيرًا، لأن بناء منتخبات قوية يبدأ من الاهتمام بالمراحل السنية».
وتابع رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة: «سعداء بالحفاظ على السجل المثالي للمنتخب، وهو ما يعكس مدى التركيز والانضباط الذي ظهر عليه اللاعبون والجهاز الفني».
وأشاد قمر بالجهاز الفني بقيادة الكابتن بيرسي أونكن، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل توفير كل الإمكانات اللازمة للمنتخبات الوطنية من أجل إعداد أجيال جديدة قادرة على تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بها وتحقيق المزيد من البطولات على المستويين العربي والقاري والدولي.
وضمت قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة كلًا من: سيف سنهوري، وأدهم علي، ويوسف صلاح، وعمر عمران، ويوسف محمد، وأحمد أيمن، وعادل عوض النجار، وإبراهيم فخري، وياسين ناصر، وأدهم عيد، وعلي مؤمن، وأحمد تامر، ومحمود شوكت، ومعتز أحمد طلعت.
ويقود المنتخب فنيًا الكابتن بيرسي أونكن، ويعاونه الكابتن محمد عبدالمنعم مدربًا عامًا، وسامح نور لتأهيل الإصابات، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا.