قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أعلام أهل القرآن وعلم القراءات.. وزير الأوقاف ينعى الشيخ عبد الفتاح مصطفى جعفر
كوشنر يصل إسرائيل للقاء نتنياهو ودفع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة
بالأسماء.. عموتة يحدد ملامح قائمة الأهلي في الموسم الجديد
الكشف عن المدرب الجديد لمنتخب اسكتلندا
بعد أزمة لينكولن.. كوبر: الخدمة ‌في البحر لفترات طويلة تنطوي على تحديات فريدة وقاسية
انهيار منزل مكون من 3 طوابق بالإسكندرية
تحركات قطرية لتهدئة التوتر.. آل ثاني يبحث تطورات الشرق الأوسط مع وزراء خارجية المنطقة
عقب لقاء كوشنر في مصر.. حماس تطالب «مجلس السلام» بالضغط على إسرائيل لاعتماد وثيقتها بشأن غزة
في أول ظهور لها.. فتاة أرابيلا تكشف تفاصيل اللحظات الحاسمة لمساعدة مصابي الانفجار
سعر اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأحد
مفاجأة في الطقس غدًا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
برشلونة يحسم صفقة ضم رودري من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر تحت 17 عاما يهزم البحرين ويتوج بذهبية البطولة العربية للكرة الطائرة

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
أ ش أ

تُوج منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا للكرة الطائرة بالميدالية الذهبية للبطولة العربية الثانية، التي استضافتها مملكة البحرين، بعد تحقيق الفوز على المنتخب البحريني بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، ليواصل المنتخب المصري عروضه القوية ويؤكد تفوقه على المستوى العربي.

قدم منتخب مصر أداءً مميزًا طوال منافسات البطولة، ونجح في تحقيق العلامة الكاملة، بعدما استهل مشواره بالفوز على الكويت بثلاثة أشواط دون رد، ثم كرر النتيجة أمام الأردن، قبل أن يواصل انتصاراته بالفوز على السعودية بثلاثة أشواط نظيفة، ثم الجزائر بالنتيجة ذاتها، ليحافظ على سجله المثالي في البطولة، قبل أن يختتم المنافسات بالتتويج بالذهب على حساب البحرين.

ويأتي هذا الإنجاز ليعكس حالة الاستقرار والدعم التي يحظى بها قطاع الناشئين داخل الاتحاد المصري للكرة الطائرة، في ظل المساندة المستمرة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر، إلى جانب حالة الجاهزية الفنية والبدنية المميزة التي ظهر عليها لاعبو المنتخب طوال منافسات البطولة.

وأكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن التتويج بالبطولة العربية يمثل إضافة جديدة لمسيرة المنتخبات الوطنية، مشيدًا بالأداء القوي الذي قدمه لاعبو منتخب تحت 17 عامًا خلال المنافسات.

وقال قمر: «أوجه التحية للاعبين والجهاز الفني على هذا الإنجاز المشرف، والتتويج بالبطولة العربية يؤكد أن الكرة الطائرة المصرية تمتلك قاعدة قوية من اللاعبين الموهوبين القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات».

وأضاف: «ما تحقق في البحرين لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتيجة العمل المستمر والتخطيط الجيد والاهتمام بقطاع الناشئين، وهو أحد أهم الملفات التي يوليها مجلس إدارة الاتحاد اهتمامًا كبيرًا، لأن بناء منتخبات قوية يبدأ من الاهتمام بالمراحل السنية».

وتابع رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة: «سعداء بالحفاظ على السجل المثالي للمنتخب، وهو ما يعكس مدى التركيز والانضباط الذي ظهر عليه اللاعبون والجهاز الفني».

وأشاد قمر بالجهاز الفني بقيادة الكابتن بيرسي أونكن، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل توفير كل الإمكانات اللازمة للمنتخبات الوطنية من أجل إعداد أجيال جديدة قادرة على تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بها وتحقيق المزيد من البطولات على المستويين العربي والقاري والدولي.

وضمت قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة كلًا من: سيف سنهوري، وأدهم علي، ويوسف صلاح، وعمر عمران، ويوسف محمد، وأحمد أيمن، وعادل عوض النجار، وإبراهيم فخري، وياسين ناصر، وأدهم عيد، وعلي مؤمن، وأحمد تامر، ومحمود شوكت، ومعتز أحمد طلعت.

ويقود المنتخب فنيًا الكابتن بيرسي أونكن، ويعاونه الكابتن محمد عبدالمنعم مدربًا عامًا، وسامح نور لتأهيل الإصابات، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا.

منتخب مصر للناشئين الميدالية الذهبية المنتخب البحريني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026

للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026.. اعرف المطلوب

الأهلي

مقابل مالي كبير.. نجم الأهلي يطلب الرحيل والانتقال إلى الشباب السعودي

الإيجار القديم

من سبتمبر.. زيادة 15% على الإيجار القديم وهذه حالات الإخلاء المبكر

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

ترشيحاتنا

اطارات السيارة

7 علامات تدل على تلف إطارات سيارتك.. ما هم؟

فيراري لوتشي

فيراري لوتشي الكهربائية تباع بسعر لا يصدق.. تفاصيل

Oppo Find X10 Ultra

تقارير تكشف مخاوف حصر هاتفي Oppo Find X10 Ultra وVivo X500 Ultra بالصين

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد