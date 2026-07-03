هجمات روسية مكثفة على أوكرانيا وكييف تطالب بمنظومات «باتريوت» لتعزيز دفاعاتها

أكد غيث مناف مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن المعارك لا تزال محتدمة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من أوكرانيا، مع استمرار الهجمات الروسية على جبهات سومي وخاركيف وزابوريجيا، إلى جانب خرسون جنوب البلاد، في ظل تصعيد ميداني متواصل.

وأوضح «مناف» أن سلاح الجو الأوكراني أعلن اعتراض 82 طائرة مسيرة وصاروخًا من أصل 108 أهداف جوية أطلقتها القوات الروسية، فيما تمكنت 21 مسيرة وصاروخ من طراز «خ-59» من إصابة أهداف داخل الأراضي الأوكرانية، متسببة في أضرار كبيرة بالبنية التحتية المدنية.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن العاصمة كييف تشهد يوم حداد بعد مقتل 30 شخصًا جراء الهجوم الروسي الأخير، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين، مضيفا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن بلاده تحتاج إلى منظومات «باتريوت» لاعتراض الصواريخ الباليستية، في وقت كشف فيه وزير الدفاع الأوكراني عن إجراء مباحثات مع أكثر من 40 دولة لتوفير هذه المنظومات الدفاعية.

